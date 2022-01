Warum der CDU der Fall Otte ganz gelegen kommen könnte

Wer war noch gleich Max Otte? Ganz schön still war es zuletzt um den Ökonomen und Chef der selbsterklärten Werte-Union geworden. Doch für die CDU stellt er offenbar ein ernstzunehmendes Problem dar. Aus allen Rohren feuerten die Christdemokraten Ausschlussdrohungen gegen das Noch-Parteimitglied. Die AfD kann sich freuen: Mit den Plänen für einen Bundespräsidenten Otte hat sie die CDU in Wallung gebracht.

Zugleich ist die Sache für die CDU aber eine willkommene Gelegenheit zur Selbstvergewisserung: Selbst notorisch vorsichtige Juristen in ihren Reihen sehen in Ottes Kandidatenplänen für die politische Konkurrenz einen geradezu klassischen Fall von parteischädigendem Verhalten. Die „Smoking Gun“ sozusagen und damit genau den Nachweis, der in anderen Fällen so schwer zu führen ist, wie die Beispiele Thilo Sarrazin, Boris Palmer und auch Hans-Georg Maaßen zeigen. Die Entschlossenheit gegenüber Otte ist damit auch eine Art Entlastungsangriff, der das kompliziertere Problem Maaßen auf Abstand hält.