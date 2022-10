Warum das Machtwort von Kanzler Scholz die Grünen an ihre Grenzen bringt

Was jetzt passiert, hätte sich Steffi Lemke in ihren schlimmsten Träumen nicht ausmalen können. Bei ihrem Amtsantritt als Bundesumweltministerin war sie fest davon überzeugt, dass ab Januar kein einziges Atomkraftwerk mehr laufen werde.

Dass es jetzt anders kommt, sei „eine Zumutung“. Diese Worte sprach Lemke bereits am Wochenende. Da ging sie davon aus, dass nur zwei von drei AKW weiterlaufen werden. Heute ist klar: Die Zumutung ist sogar viel größer.

Umweltministerin ist nun verantwortlich

Per Kanzlerbeschluss sollen alle drei verbliebenen AKW in den Streckbetrieb. Damit soll auch der Meiler im Emsland weiterlaufen – dabei galt der Atom-Ausstieg dort als beschlossene Sache. Doch es nützt nichts. Scholz‘ Entscheidung ist die Richtschnur für das Handeln der grünen Kabinettsmitglieder. Umweltministerin Steffi Lemke, die zuständig für Atomkraft ist, muss das Ganze nun ausbaden.

Damit wird ausgerechnet eine der schärfsten AKW-Kritikerinnen, eine Parteilinke, die schmerzhafte Entscheidung umsetzen müssen. Lemke kennt die Rolle der Mittlerin gut. Viele Jahre war sie Bundesgeschäftsführerin und musste schon viele Kompromisse herbeiführen. Doch noch nie war die Last der Verantwortung so schwer, noch nie waren die Kompromisse schmerzhafter.

Stresstest für die Ampel

Trotz des Pragmatismus, der bei den Grünen Überhand gewonnen hat, wurde die Partei durch das Machtwort des Kanzlers erschüttert. Viele Mitglieder der Bundestagsfraktion waren sauer am Morgen danach. AKW-Gegner Jürgen Trittin wütete, der Entscheidung fehle „jede fachliche Begründung“. Der Weiterbetrieb sei ein „Stresstest“ für die Ampel.

Lemke ist an die Entscheidung des Kanzlers gebunden, die Grünen-Fraktion ist es nicht. Dass die Fraktion den Streckbetrieb der drei AKW verhindert, ist aber unwahrscheinlich. Das machte die Fraktionsvorsitzende Britta Haßelmann am Dienstag klar. Sie rechne mit einer „intensiven Aussprache“, aber „am Ende wird es so sein, dass wir das fachlich tragen“, sagte sie.

Debatte noch nicht vom Tisch

An einen Strohhalm klammern sich die Grünen nun: Der Kanzlerbeschluss bedeutet, dass es weder Laufzeitverlängerungen noch neue Brennstäbe gibt, twitterte Lemke. Doch in der Fraktion ist man davon überzeugt, dass die Diskussionen lange nicht vorbei sind. Oder wie es Trittin formulierte: Wer nun ernsthaft glaube, die Debatte sei vom Tisch, kenne FDP-Chef Lindner schlecht.