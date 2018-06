Warten auf die Katastrophe

Seit Monaten, so scheint es, dominieren die forschen griechischen Politiker die Schlagzeilen. Tatsächlich ist das Kabinett von Alexis Tsipras gerade einmal hundert Tage im Amt. In dieser kurzen Zeitspanne ist ein ganzes griechisches Drama abgelaufen, inklusive Heldenkonflikt und Klagechor. Auf die Katastrophe, die im antiken Theater den Schlusspunkt eines jeden Stückes bildete, wartet das Publikum gespannt.

Zu sehen war bislang, wie sich der siegessichere Tsipras in einen kleinlauten Bittsteller wandelte und sein überheblicher Finanzminister Varoufakis die Spitzenposition im Verhandlungsteam mit den Gläubigern räumen musste. Doch Taten sind dieser Katharsis, also der Läuterung, nicht gefolgt. In Brüssel wenden sich viele resigniert ab vom griechischen Theater. An eine Einigung bei der nächsten Eurogruppensitzung am 11. Mai glaubt niemand mehr. Sicher ist nur eines: Wenn die Regierung so weitermacht, wird sie Mindestlöhne und Renten nicht etwa erhöhen, sondern bald gar nicht mehr zahlen können.