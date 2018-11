Warschau und Berlin: Das Vertrauen ist dahin

Das Lächeln Angela Merkels während ihres Besuchs in Polen war nicht ganz so freundlich wie sonst. Routiniert arbeitete sie Punkt für Punkt die umfangreiche Agenda ab. Möglicherweise ließ sie Morawiecki im Vier-augengespräch wissen, was sie von seiner haltlosen Anschuldigung hielt, polnischsprachige Medien des Ringier-Springer-Verlags mit Sitz in der Schweiz würden auf Weisung der Regierung in Berlin in die polnische Innenpolitik eingreifen. Jedenfalls wiederholte Polens Premier den Vorwurf im Beisein von Merkel nicht. Auch die Forderung nach Kriegsreparationen wurde auf der gemeinsamen Pressekonferenz mit keinem Wort erwähnt. Ausgespart blieben zudem alle anderen Konfliktthemen, von denen es zwischen der Großen Koalition in Berlin und den Nationalpopulisten in Warschau immer mehr gibt.

Enttäuschend war allerdings Morawieckis Ankündigung, dass Polen sich mit großer Wahrscheinlichkeit aus dem geplanten Migrationspakt der Vereinten Nationen zurückziehen werde. Polens politische Elite hat offenbar kein Interesse an einem weltweiten Lösungsansatz. So wirkte die Bilanz der gemeinsamen eng umgrenzten deutsch-polnischen Projekte positiv. Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit gibt es zwischen Warschau und Berlin aber nicht mehr.