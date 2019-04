Wahlkampf in Spanien: Die Schlammschlacht ist in vollem Gange

Der Mann, der mit seinen radikalen Parolen gegen katalanische Separatisten und afrikanische Migranten Spaniens Wahlkampf beherrschte, war nicht zum TV-Duell der Spitzenkandidaten eingeladen. Santiago Abascal, Chef der aufstrebenden Rechtsaußenpartei Vox, hatte dies auch gar nicht nötig. Er steuert auch ohne größere Medienpräsenz am Sonntag auf ein zweistelliges Wahlergebnis zu, das in Spaniens politischer Landschaft ein Erdbeben auslösen dürfte. In Spanien, wie in den meisten europäischen Ländern, wächst eine starke rechtspopulistische und nationalkonservative Bewegung heran.

Weil Abascals Rechtspopulisten bisher noch nicht im spanischen Parlament sitzen, waren sie von den staatlichen Wahlbehörden von der TV-Runde ausgeschlossen worden. Dort beharkten sich neben Regierungschef Pedro Sánchez von den Sozialisten und Oppositionsführer Pablo Casado von der konservativen Volkspartei noch der Chef der linksalternativen Partei Podemos, Pablo Iglesias, und der Vorsitzende der bürgerlich-liberalen Ciudadanos, Albert Rivera.

Einen klaren Sieger gab es im TV-Ring nicht. Genausowenig wie die Umfragen verlässliche Rückschlüsse auf den Wahlausgang am Sonntag zulassen. Mangels eindeutiger Mehrheiten bekämpften sich die Spitzenkandidaten in den letzten Wochen bis aufs Messer. „Alles Lüge“, empörte sich Sánchez, nachdem ihm die beiden konservativ-bürgerlichen Rivalen vorwarfen, geheime Zugeständnisse an Kataloniens Separatisten gemacht zu haben. „Sánchez will Spanien stückchenweise verkaufen“, behauptete Oppositionsführer Casado. Der weiterhin brodelnde Unabhängigkeitskonflikt in Katalonien überschattete durchweg die heftige Wahlschlacht, in der die Wahrheit oftmals das Opfer war. Nach dem TV-Wahlduell veröffentlichte „El País“, Spaniens größte Zeitung, eine aufschlussreiche Dokumentation über die in der Debatte verbreiteten Unwahrheiten. Insgesamt wurden 26 falsche Aussagen aufgespießt. Allein 15 stammten von Oppositionschef Casado, der seine traditionsreiche Volkspartei spürbar nach rechts rückte. So will er den Aufstieg der Vox-Partei bremsen, die sich vor allem aus unzufriedenen Wählern der Konservativen speist.

In Sachen Aggressivität ging jedoch in den letzten Wochen niemand so weit wie der ultrakonservative Vox-Chef Abascal. Er beschimpfte Regierungschef Sánchez wegen seiner Dialogpolitik mit Kataloniens Unabhängigkeitsbewegung als „Verräter“ und „Feind Spaniens“, der genauso wie die Separatistenführer vor Gericht gestellt werden müsse. Sánchez kam vor zehn Monaten dank der Stimmen der Separatistenparteien an die Macht. Doch er stellte klar, dass eine Abspaltung Kataloniens auch mit ihm nicht zu haben sei.