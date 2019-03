Wahlkampf: Die Unterschiede zwischen Union und SPD werden größer

Wer behauptet, in der Europapolitik seien die großen Parteien gleich, sollte sich in die Wahlprogramme vertiefen. Die Union grenzt sich klar von der SPD ab. Ein sozialeres Europa durch eine europaweite Sozialpolitik ist für sie kein Thema.

Überhaupt setzt die Union auch in der Industriepolitik wesentlich mehr auf den Nationalstaat als die Sozialdemokraten. Positive Signale in Richtung Frankreichs Präsident Macron sendet die Union nur bei den Rüstungsexporten nach Saudi-Arabien. Bereits vereinbarte Transporte sind für sie kein Thema, anders als die SPD will sie keinen Stopp.

Insgesamt, das betonen alle Unionspolitiker, ist es der größte Erfolg, dass CDU und CSU sich überhaupt auf ein gemeinsames Wahlprogramm einigen konnten. Zu verdanken ist dies nicht nur den neuen Parteichefs Annegret Kramp-Karrenbauer und Markus Söder – sondern auch der Tatsache, dass man mit aller Kraft den Kontinent zusammenhalten will und muss. Ziel ist es, wieder ein starkes Europa zu schaffen, das auf der Weltbühne mitspielt. Eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik und die Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzip spielen da eine große Rolle.