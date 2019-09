Wahl ohne echte Opposition in Moskau

Die Menschen in Moskau wählen am Sonntag ein neues Stadtparlament – Kandidaten der Opposition stehen aber nicht zur Wahl. Deswegen gehen seit zwei Monaten jeden Samstag Demonstranten auf die Straßen der 15-Millionen-Einwohner-Metropole. Sie protestieren gegen die Weigerung der Behörden, kritische Politiker zur Wahl zuzulassen – vergeblich. Nach Angaben der Wahlkommission fehlten den 57 Kandidaten der Opposition entweder die notwendigen Unterschriften, oder ihre Unterlagen hatten Formfehler.

Besonders hart gingen die Sicherheitskräfte bei zwei Demonstrationen vor, am 27. Juli und am 3.August. An beiden Tagen nahmen sie jeweils mehr als tausend Menschen vorübergehend fest, wie das Bürgerrechtsportal OVD-Info berichtete. Die Behörden erklärten die Kundgebungen anschließend zu Massenunruhen. Einige Teilnehmer mussten Geldstrafen zahlen, gegen 20 Menschen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Aus Mangel an Beweisen wurden in dieser Woche einige davon schon wieder geschlossen. Aber nicht alle: Manche Teilnehmer der Demonstrationen wurden zu mehreren Jahren Haft verurteilt. Die Strafen sind drakonisch: Wer einen Polizisten bei der Hand griff, bekam zwei Jahre Haft, drei Jahre gab es für den Einsatz von Pfefferspray gegen Beamte.

Am Donnerstag äußerte sich auch Präsident Wladimir Putin zu den Demonstrationen. Jugendliche hätten zwar ein Recht auf Protest im Rahmen der Gesetze, sagte der Staats-chef. Um etwas Gutes für das Land zu tun, wäre es aber besser, wenn sie, statt zu protestieren, Kinder gebären würden.

Die Opposition hat keine einheitliche Strategie: einige Oppositionelle rufen die Moskauer zum Wahlboykott auf. Das allerdings könne den Erfolg der kremltreuen Kräfte befördern, warnt Oppositionspolitiker Alexej Nawalnyj. Er schlägt stattdessen eine Strategie des „klugen Abstimmungsverhaltens“ vor. Sein Team stellte eine Liste von zugelassenen Kandidaten zusammen, die nicht mit der Regierungspartei Einiges Russland verbunden sind, und die noch die größten Chancen haben, ein Mandat zu erringen. Den Wählern in jedem Wahlkreis empfiehlt Nawalnyj einen alternativen Kandidaten, um so eine kremltreue Mehrheit im Stadtparlament zu verhindern. Die meisten Kandidaten auf dieser Liste sind allerdings Mitglieder der Kommunistischen Partei, die nicht nur ideologische Gegner der liberalen Opposition sind – sie demonstrieren auch oft ihre Loyalität zur Regierung. Das Vorgehen könne die Spaltung zwischen verschiedenen oppositionellen Gruppen vertiefen und ihnen schaden, sagte der Experte Alexey Makarkin der Zeitung „Wedomosti“.

Dennoch: Es gebe eine starke Unzufriedenheit unter den Moskauern, und diese könne wegen des Vorgehens der Polizei und der Gerichte noch wachsen, analysiert die Politikwissenschaftlerin Ekaterina Schulman im Radiosender Echo Moskwy. „Nach dem 8. September entscheidet sich, ob Russland eine wirkliche politische Transformation erlebt, oder ob das System noch zusammenhält. Die zweite Option scheint heute wahrscheinlicher“, so die Expertin. Allerdings könne die Entwicklung in beide Richtungen gehen und entweder zu einer schweren Regierungskrise führen – oder zu weiterer Polizeigewalt.