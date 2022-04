Deutscher Panzer für die Ukraine: Das kann der „Gepard 1 A2“ - mit Infografik

Deutschland will die Ukraine im Abwehrkrieg gegen Russland mit Flugabwehrpanzern und der Ausbildung von Soldaten unterstützen. Das kündigte Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) am Dienstag bei einem hochrangig besetzten Treffen auf dem US-Luftwaffenstützpunkt im rheinland-pfälzischen Ramstein an.

Demnach erlaubt die Bundesregierung eine Lieferung von Gepard-Panzern aus Beständen der Industrie. Der Rüstungshersteller Krauss-Maffei Wegmann erhält grünes Licht für den Verkauf der technisch aufgearbeiteten Flugabwehrpanzer aus früheren Bundeswehr-Beständen. Der „Gepard“ kann auch im Kampf gegen Bodenziele eingesetzt werden.

Das steckt hinter dem Panzer des Typs „Gepard“ 1 A2

Der „Gepard“ wurde 2010 außer Dienst gestellt und war zuvor fast 35 Jahre im Einsatz. Gemeinsam mit den Panzertypen Luchs, Marder und Leopard 1 wurde der Panzer von 1976 an beim deutschen Heer eingesetzt.

Technisch basiert der „Gepard“ auf einem modifizierten Fahrgestell des Leopard 1. Das ermöglicht den Einsatz des Panzers in nahezu jedem Gelände. Er wiegt etwa 47 Tonnen und hat einen 830PS starken MTU Motor mit 10 Zylindern.

Das knapp 8 Meter lange und gut 3,3 Meter breite Kettenfahrzeug erreicht eine Spitzengeschwindigkeit von 65 km/h. Eine Tankfüllung (985 Liter) reicht für eine Strecke von etwa 550 km. Das ist in etwa die Entfernung von Friedrichshafen nach Köln.

Ausgestattet ist der Flugabwehrpanzer mit einem ausklappbaren Suchradar, mit dem es möglich ist, Flugobjekte in bis zu 15 Kilometern Entfernung zu erfassen. Ein zusätzliches Folgeradar erlaubt die Zielerfassung von zwei Zielen. Damit war es möglich, sich gegen Luftaufklärung und Luftangriffen bis in eine Höhe von zweieinhalb Kilometer zu verteidigen.

Die 35 mm Zwillingskanone, mit welcher der Panzer bewaffnet ist, erlaubt eine wirksame Schussweite von 5000 Metern. Zwei separate Magazine fassen bis zu 320 Schuss, die der „Gepard“ in weniger als einer Minute vollständig abfeuern konnte. Eine Munitionsladung reicht etwa für 25 Ziele.

Stählernes Raubtier in fast allen Lagen

Eine seiner Stärken war der Einsatz in fast jedem Gelände zu jeder Jahreszeit. Auch bei Nacht konnte der „Gepard“ zuverlässig den Luftraum überwachen und Ziele angreifen. Hinzu kommen eine hohe Beweglichkeit und eine präzise Verfolgung von Zielen. Der Panzer kann aber nicht nur zur Flugabwehr eingesetzt werden, auch Bodenziele stellten für den Allrounder kein Problem dar.

Im Laufe seiner Dienstjahre wurden vor allem an der Radaranlage immer wieder Verbesserungen vorgenommen. Die kontinuierliche Weiterentwicklung des Panzers machten ihn für die Bundeswehr unverzichtbar. Auch in der Munitionstechnik gab es über die Jahre Fortschritte. Das Trefferbild konnte so immer weiter perfektioniert werden.

Weil die Welt immer sicherer wurde und die Panzer einen hohen Kostenfaktor darstellten, wurden im März 2010 die letzten 90 „Gepard“-Panzer bei der Bundeswehr außer Dienst gestellt. Bis zum 30.06.1992 war der „Gepard“ auch beim ehemaligen Flugabwehrregiment 10 in Sigmaringen stationiert. Als Nachfolgemodell führte die Bundeswehr das Flugabwehrsystem MANTIS ein, von dem es bis heute zwei Stück gibt.

Von 1976 bis 2010 war der „Gepard“ in Diensten der Bundeswehr. Nun sollen verbliebene Modelle an die Ukraine geliefert werden.