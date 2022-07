Wärmenetz statt Wärmepumpe

Das Vorhaben der Bundesregierung, ab 2024 nur noch den Einbau von Heizungen zu erlauben, die zu mindestens 65 Prozent aus erneuerbaren Energien gespeist werden, hat viele Hausbesitzer und Mieter verunsichert. Denn mit einem einfachen Austausch etwa einer bisherigen Gasheizung ist es dann nicht getan. Vielerorts muss eine elektrische Wärmepumpe eingebaut werden. Das verschlingt deutlich mehr Geld und ist gerade in älteren Gebäuden mit Zusatzaufwand verbunden: etwa dem Einbau einer Fußbodenheizung oder größerer Heizkörper sowie einer Dämmung des Gebäudes. Sonst reicht die Kraft einer Wärmepumpe an kalten Tagen nicht aus. Als einzige Alternative ist der Anschluss an ein Wärmenetz vorgesehen, wenn es zu mindestens 65 Prozent aus erneuerbaren Energien gespeist wird.

Nun lenkt die Bundesregierung ein. In einem Konzeptpapier von Wirtschafts- und Bauministerium, das der „Schwäbischen Zeitung“ vorliegt, werden Alternativen formuliert, die aber noch gesetzlich verankert werden müssen:

Wärmenetze: Auch wenn das Fernwärmenetz eines regionalen Versorgers oder ein Nahwärmenetz, das zum Beispiel auf einem Blockheizkraftwerk oder Geothermie basieren kann, nicht die 65-Prozent-Vorgabe einhält, gilt eine solche Heizung demnach als akzeptabel – wenn der Versorger einen Investitionsplan vorlegt, der bis zum Jahr 2045 eine Umstellung vorsieht.

Biomasseheizungen: Bei ihnen wird vorausgesetzt, dass sie zu 100Prozent aus erneuerbaren Energien versorgt werden. Dies gilt etwa für Pelletheizungen.

Hybridheizung: Hier kann eine Wärmepumpe kombiniert werden mit einer anderen Energiequelle, etwa einer Gasheizung oder einem Solarpanel. Hier genügt es, wenn der Leistungsanteil der Wärmepumpe 30Prozent beträgt.

Stromdirektheizungen: Sie werden als mögliche Alternative erwähnt. Ein Nachweis, woher der Strom kommt, muss dem Papier zufolge nicht erbracht werden.

Grüngasheizungen: Dies sind Heizungen, die mit nachhaltig erzeugtem Biomethan, sogenanntem grünen Wasserstoff oder nachhaltiger Biomasse betrieben werden.

Ist eine Umrüstung aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht möglich, zulässig oder unvertretbar teuer, muss ein Sachkundiger dies bestätigen. Was „unvertretbar“ bedeutet, wird nicht ausgeführt. Ausnahmen soll es auch für Havariefälle geben. Geht ab dem 1. Januar 2024 die Heizung kaputt und ist nicht sofort eine klimagerechte Variante verfügbar, kann ein Hauseigentümer für eine Übergangsfrist von drei Jahren eine gebrauchte Gas- oder Ölheizung einbauen. Danach muss er auf eine 65-Prozent-Heizung umrüsten. Ist ein Wärmenetz in der Nähe, an das ein Versorger ihn binnen fünf Jahren anschließen kann, darf er bis dahin eine Ersatzheizung einbauen. Fällt, etwa in einem Mehrfamilienhaus, eine Gasetagenheizung aus, haben die Besitzer ebenfalls drei Jahre Zeit zu entscheiden, ob sie bis 2045 auf 65-Prozent-Gasetagenheizungen umrüsten oder eine zentrale 65-Grad-Heizung für alle Wohnungen einbauen.