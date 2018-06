Wachstum ohne Fortschritt: Apec tritt auf der Stelle

Wladiwostok (dpa) - Schulterschluss gegen die Eurokrise, aber Streit um die Führungsrolle: Das Asien-Pazifik-Forum Apec hat bei einem Gipfel in Russland seine hochgesteckten Ziele nicht erreicht.

Bei einem Treffen auf einer spektakulär ausgebauten Insel vor Wladiwostok konnte das Bündnis, dem auch China und die USA angehören, keinen Fortschritt erzielen beim Aufbau einer Freihandelszone in der Wachstumsregion. Auch bei Gesprächen über den Syrienkrieg traten bei der Tagung mit Kremlchef Wladimir Putin, US-Außenministerin Hillary Clinton und Chinas Staatschef Hu Jintao Differenzen offen zutage.

Die 21 Apec-Staaten einigten sich allgemein auf Reformen und die Stärkung der öffentlichen Finanzen sowie auf eine teilweise Liberalisierung des Warenaustauschs. „Wir müssen Brücken bauen, nicht Mauern“, mahnte Gastgeber Putin am Sonntag. Er hatte bei dem Treffen eine dominantere Rolle Russlands im Pazifikraum angekündigt. In der wirtschaftlich aufstrebenden Region verschärft sich bereits die Konkurrenz Chinas mit den USA. Beide Staaten unterstrichen auf der Insel Russki ebenfalls ihren Führungsanspruch.

Die USA wollten zur Schaffung „einer stabilen Ordnung“ im Apec-Raum beitragen, betonte Clinton. „Ein Großteil der Geschichte wird im 21. Jahrhundert in Asien geschrieben.“ Washington will im Pazifikraum mehr Flagge zeigen, um dem wachsenden Einfluss Pekings zu begegnen. Auch China unterstrich, die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt wolle eine „Lokomotive für den Fortschritt“ in der aufstrebenden Region bleiben. Das Reich der Mitte wolle trotz einer Abschwächung des Wachstums seine Rolle als ein globaler Konjunkturmotor behaupten, sagte Staatschef Hu Jintao. Er räumte ein, dass in China ein Wachstum von 9,2 Prozent wie im vergangenen Jahr schwer zu übertreffen sei.

Das Bündnis betonte erneut seine Sorge über die Eurokrise. Die Probleme seien eine Wachstumsbremse für den asiatisch-pazifischen Raum, heißt es in der Abschlusserklärung. Russland habe schon deshalb Interesse an einer Sanierung der Staatsfinanzen in der EU, weil es die Hälfte seines Warenaustausches mit den EU-Staaten abwickele, sagte Putin. Das Riesenreich hält zudem 40 Prozent seiner Währungsreserven in Euro.

US-Außenministerin Clinton sprach am Rande der Konferenz mit ihrem russischen Kollegen Sergej Lawrow auch über den Syrienkonflikt. Die UN-Vetomächte Russland und China hatten im Weltsicherheitsrat wiederholt Resolutionen gegen das Regime in Damaskus blockiert. Lawrow kritisierte nach dem Treffen die geplante Bildung einer Übergangsregierung durch die Opposition in Damaskus scharf. „Der konfrontative Schritt trägt nicht zur Lösung bei.“ Clinton sagte, eine Einigung zwischen Russland und den USA sei in weiter Ferne.

Trotz seiner Differenzen bleibe das Bündnis stark, betonten europäische Beobachter der Konferenz. Auf die Apec-Länder entfallen weltweit gesehen rund 40 Prozent der Bevölkerung, insgesamt 44 Prozent des Handels und etwa 54 Prozent der Wirtschaftsleistung. „In der Vergangenheit bedeutete Globalisierung für Europa die Konkurrenz mit einem Asien, das niedrige Qualifikationen zu einem niedrigen Preis anbot“, sagte Andreas Schleicher von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit (OECD) der Nachrichtenagentur dpa in Wladiwostok. „In Zukunft muss sich Europa auf Konkurrenz am oberen Ende des Kompetenzspektrums einstellen.“

Kritiker hatten am Rande des Treffens mit einem Gegengipfel gegen die immensen Ausgaben protestiert. Russland hatte sich die erste Apec-Gastgeberrolle etwa 16,5 Milliarden Euro kosten lassen.

