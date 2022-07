Vorbereitung tut not

Das Ziel, die Erderwärmung im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter auf 1,5 Grad zu begrenzen, ist richtig. Dass diese Marke tatsächlich erreicht werden kann, ist mittlerweile allerdings leider äußerst unwahrscheinlich. Der renommierte Klimaforscher Mojib Latif sieht die Welt derzeit auf dem Kurs zu drei Grad – was in vielen Bereichen zu enormen Schwierigkeiten führen würde. Tatsächlich geht es aber nicht nur um die Zahlen, sondern explizit darum, mit den Folgen der Erderwärmung besser umzugehen. Auf die Auswirkungen müssen sich die Länder Europas und auch Deutschland deutlich besser vorbereiten. Konkret bedeutet das, mehr in die Anpassung an den Klimawandel zu investieren – und diese Investitionen nicht länger als zweitrangig zu behandeln.

Die Herausforderungen sind dabei regional unterschiedlich. Städte brauchen mehr Bäume sowie Dach- und Wandbegrünung, um mit der Hitze fertig werden zu können, genauso wie mehr unversiegelte Flächen, wo das Wasser versickern kann. Schwammstadt lautet hier das Schlagwort. Zielkonflikte mit dem Wohnungsbau sind hierbei allerdings programmiert.

Ländliche Regionen in Gewässernähe brauchen hingegen höhere Deiche oder ähnlichen Hochwasserschutz. Rückhaltebecken für das obere Ahrtal sollten beispielsweise bereits vor 100 Jahren gebaut werden, denn Flutkatastrophen gab es dort tatsächlich auch schon vor mehr als 100 und mehr als 200 Jahren. Die Veränderung des Klimas macht die Schaffung von Schutzmaßnahmen umso dringlicher. Und auch beim finanziellen Schutz der Bürger kann noch viel passieren: Eine verpflichtende Basisversicherung gegen sogenannte Elementarschäden wäre nicht die schlechteste Idee.

Klar ist: Jedes Zehntel-Grad, das die Regierungen noch verhindern können, hilft. Und klar ist auch: Ein Investitionsprogramm in Klimaanpassung bedeutet nicht, den Kampf gegen die Erderwärmung aufzugeben. Es geht jedoch auch darum, besser auf die absehbaren Folgen vorbereitet zu sein.