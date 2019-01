Von wegen Rückzug: Was hat Cem Özdemir noch vor?

Im roten Poncho grüßt er per Twitter und Facebook aus den Anden, im Stuttgarter Yoga-Studio zeigt er sich bei Entspannungsübungen zusammen mit Ex-Nationaltorwart Timo Hildebrand, mit Frank Plasberg streitet er bei „Hart aber fair“ über den Diesel. Einen Tag später spricht er sich für das Tempolimit auf Autobahnen aus.

Cem Özdemir ist präsenter denn je. In Berlin und in Stuttgart, wo ihn nach wie vor einige als möglichen Nachfolger von Winfried Kretschmann sehen.

Vor einem Jahr gab er nach zehn Jahren sein Amt als Grünen-Chef ab. Kurz darauf wurde er Vorsitzender des Verkehrsausschusses im Deutschen Bundestag. Doch der Eindruck bleibt, dass sein Herz für die Außenpolitik schlägt. Der Mann, der in den Jamaika-Verhandlungen als möglicher neuer Außenminister Deutschlands galt, der bei manchem öffentlichen Auftritt immer noch als „Beinahe-Außenminister“ begrüßt wird, fordert heute mit dem Toten-HosenSänger Campino, SPD-Chefin Andrea Nahles und anderen die Briten auf, in der EU zu bleiben.

Özdemir kommt in die Schlagzeilen, wenn er demonstrativ zum Empfang des türkischen Staatschefs Erdogan in Berlin geht und einen Button mit der Aufschrift „den Gedanken Freiheit“ trägt. Oder wenn er sich in die Integrationsdebatte einmischt, als Mesut Özil nach einem Foto mit dem türkischen Staatspräsidenten die Nationalmannschaft verlässt.

Özdemir gilt als Realpolitiker seiner Partei – und somit als typisch baden-württembergisch. Manches Mal findet er jenseits der Parteigrenzen mehr Zuspruch als in den eigenen Reihen. Beim Thema Verkehrspolitik aber ist er den grünen Wurzeln näher als auf anderen Feldern. „Es kann nicht sein, dass das Bahnfahren teurer ist als ein innerdeutscher Flug. Mein Job ist es dafür zu sorgen, dass die Politik die Weichen richtig stellt. Der wichtigste Schritt wäre, das wichtige Amt des Ministers für Verkehr und digitale Infrastruktur nicht mehr als eine Art Strafbataillon für die CSU zu betrachten. Viele in der Industrie sind weiter, als die, die sich in der Politik als Freunde der Autoindustrie geben“, sagt er.

Arbeitsplätze plus Umweltschutz

Dass er auf anderen Feldern als der Verkehrspolitik immer noch präsenter ist, lässt Özdemir nicht gelten: „Nehmen Sie die letzten Tage: Ich habe in Jena zum Thema Ökologie und Mobilitätswende gesprochen, bei ,Hart, aber fair‘ zum Thema Diesel, im Morgenmagazin zur allgemeinen Höchstgeschwindigkeit. Aber natürlich ist klar, wenn ich was zum Osmanen-Prozess gefragt werde, wird es morgen entsprechend zitiert. Mein Arbeitsalltag aber ist vom Vorsitz im Verkehrsausschuss bestimmt. Klimaschutz, Auto, Bahn, Verkehrswende – wir Deutsche müssen zeigen, dass wir es können.“ Arbeitsplätze in der Automobilindustrie sichern und gleichzeitig einen Beitrag zum Klimaschutz leisten, das ist sein Ziel.

„Wir müssen uns auf vernetztes, zunehmend automatisiertes und emissionsfreies Fahren konzentrieren. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir rund 75 Prozent der deutschen Autos in alle Welt exportieren. Ich möchte nicht, dass irgendwann im Daimler-Museum das letzte deutsche Auto zu besichtigen ist, weil wir den Anschluss verpasst haben.“

Als er vor einem Jahr sein Amt als Bundesvorsitzender der Grünen aufgab, da sagte er, es sei jetzt auch gut. Er freue sich auf mehr Zeit für die wichtigen Dinge des Lebens, „für die Familie, für Freunde, für das, was bleibt.“ Ist da was draus geworden? „Zum Teil ist mir das gelungen, ich mache mehr Sport, lese mehr“, sagt Özdemir, „aber die Freiräume bleiben begrenzt.

Im Bundestag sitzt er jetzt in einem kleineren Büro im Erdgeschoss. „Ich habe jetzt ein deutlich kleineres Team, mache das, was der schwäbische Mittelständler macht, umgeben von Dax-notierten Großkonzernen. Das fördert meinen Ehrgeiz und macht Spaß. “

Die Grünen erleben derzeit einen Höhenflug mit ihrem neuen Vorsitzenden-Team Robert Habeck und Annalena Baerbock. Sie liegen zum Jahrestag des Wechsels in Umfragen bei 20 Prozent. Trotzdem ist der alte Parteichef Cem Özdemir in den Schlagzeilen genauso präsent wie vor einem Jahr.

Immer wieder tritt er als Verteidiger von Deutschlands Kultur auf. „Kein heiliges Buch steht über dem Grundgesetz“, hatte er schon 2015 beim Parteitag der Grünen in Halle gesagt und damit für Aufsehen gesorgt. Jetzt wendet er sich im Bundestag in Richtung AfD. „Sie verachten alles, wofür dieses Land in der ganzen Welt geachtet und respektiert wird“, sagt er in seiner Rede nach der Freilassung von Denis Yücel. Seine Worte werden als „Rede des Jahres 2018“ von der Uni Tübingen ausgezeichnet.

Er kokettiert mit seiner Herkunft

Özdemir hält es für seine Aufgabe, sich zu Wort zu melden. „Vieles, was wir als selbstverständlich erachtet haben, dreht sich gerade. Der Irrsinn hält auch bei uns Einzug. Die Rolle des Demokraten besteht auch darin, dass er die Demokratie verteidigt.“ Das habe er schon in der Schule gelernt.

Der 53-jährige Cem Özdemir kokettiert gerne mit seiner Herkunft als anatolischer Schwabe. Etwa, wenn er erzählt, dass bei einer Veranstaltung in der sächsischen Schweiz Leute gerufen hätten: Abschieben. Das habe er wörtlich genommen und sei zum Wochenende in seine Heimat nach Bad Urach gefahren.

„Wir dürfen den ländlichen Raum nicht vernachlässigen“, mahnt Özdemir. Dass die Ermstalbahn zwischen Urach und Metzingen demnächst elektrifiziert wird und dann statt eines Stundentaktes einen Halbstundentakt bekommt, das mache doch eine ganze Region wieder attraktiv.

Also doch Verkehrspolitiker?