Von Krankschreibung bis Quarantäne: Was Arbeitnehmer zur Corona-Krise wissen sollten

In der Leutkircher Kinderarztpraxis von Dr. Wolfgang Fesseler sind mehrere Praxismitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie Fesseler und sein Nachfolger, Dr. Lutz Gantner, erklären, bestand für Patienten, die im Zeitraum vom Montag, 16. März, bis Freitag, 20. März, in der Praxis behandelt wurden, eine erhöhte Ansteckungsgefahr. Im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ erklärt Gantner, was die betroffenen Eltern nun beachten müssen.