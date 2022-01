Von Katzen, Goldhamstern und Boris Johnson

Gute Nachrichten für Katzen und Kater: In den USA ist jetzt ein Medikament zugelassen worden, mit dem Tierärzte alten Schnurris bei Arthrose helfen können. Die Medizin namens Solensia wird einmal pro Monat per Spritze verabreicht, und trotz Nebenwirkungen überwiege der Nutzen. Ob sich die Querdenker unter den Katzen zu Protest-Spaziergängen verabreden, bleibt abzuwarten.

Unterdessen blicken wir neidvoll auf die Goldhamster. Tom Lawton, ein Intensivmediziner aus Bradford, hat herausgefunden, dass diese Haustierchen eng verwandt sein müssen mit den Spriteulen, Saufziegen und Schnapsdrosseln. Bis zu 20 Gramm Ethanol pro Kilogramm Körpergewicht könnten die Nagetiere bechern. Umgerechnet auf einen ausgewachsenen Mann wären das 21 Flaschen Wein am Tag. Das Alkoholische schmeckt den Hamstern: „Sie lieben es so sehr, dass sie es bevorzugen, 15-prozentiges Ethanol zu trinken statt Wasser“, so Lawton.

Damit sind sie in bester Gesellschaft. Jetzt kam ans Tageslicht, dass der britische Premier Boris Johnson samt regelmäßig freitags „Wine-time Fridays“ veranstaltet habe, obwohl wegen des Lockdowns solche Treffen streng untersagt waren. Johnson habe seine Mitarbeiter ermuntert, „Dampf abzulassen“, so der „Mirror“.

Ein uns persönlich bekannter Kater, nebenberuflich Oberstudienrat a. D., hat angemerkt, Alkohol wirke bekanntlich sehr gut gegen Corona-Viren. Deshalb sei es verständlich, dass in London keine Buttermilch zum Ausschank kam. Im Übrigen hätte er gern die Leber eines Goldhamsters. (vp)