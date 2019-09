Von Italiens Hoffnungsträger zum Aussteiger: Warum Matteo Renzi jetzt die Partei wechselt

Matteo Renzi ist dann mal weg. Der langjährige Parteichef der italienischen Mitte-Links-Partei PD (2013-2018) und Ex-Premierminister (2014-2016), hat überraschend mit seiner Partei gebrochen. Bei der Europawahl im Jahr 2014 hatte Renzi für die PD noch ein Wahlergebnis von über 40 Prozent erreicht. Bei den Parlamentswahlen im Jahr 2018 erhielt die PD nur noch knapp 20 Prozent und steckt in einer tiefen Krise. Renzi will nun eine neue Partei aufbauen, erklärt er. Im PD war Renzi an den Rand gedrängt. Parteichef ist inzwischen Nicola Zingaretti, die zweite Geige wollte der zur Egomanie neigende Renzi nie spielen.

Die Regierung unterstützt er weiter

Anstatt sich also an der Konsolidierung des PD zu beteiligen, bricht er nun mit ihr Und schwächt sie dadurch, Denn nicht ausgeschlossen ist, dass mit Renzi auch viele Angeordnete und Senatoren die PD verlassen werden. Auch einige Minister der neuen Regierung gehören Renzis Flügel an. Wie werden sie sich in Zukunft verhalten? Werden sie ihrem politischen Guru die Treue halten oder ihrem Regierungschef? Angesprochen auf diese Fragen reagiert Renzi in Interviews ausweichend.

Er wolle ein neues politisches Subjekt schaffen, sagt er, und die Regierung habe seine volle Unterstützung. Und er wolle sich ganz dem Kampf gegen Matteo Salvini widmen, dem Chef der rechtsnationalen Lega. Aber wenn die amtierende Regierung stürzen sollte, könnte Salvini mit einer geeinten Mitte-Rechts-Koalition die Macht übernehmen. Laut Umfragen, die die Zeitung „Corriere della Sera“ zitiert, könnte Renzis neue Partei momentan etwa fünf Prozent der Wähler hinter sich bringen. Thomas Migge/se