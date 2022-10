Von Despoten und Verboten

Unlängst haben wir uns an dieser Stelle über Kim Jong-un amüsiert. Nordkoreas dicklicher Diktator hatte vor ein paar Wochen den Sieg des Kommunismus über das Coronavirus proklamiert. Man werde die Grenzen nun noch rigoroser kontrollieren, fügte er hinzu. Ob SARS-CoV-2 mittlerweile wieder nach Nordkorea eingereist ist, womöglich ohne gültiges Visum, wurde nicht überliefert.

Doch was Kim kann, kann Lukaschenko schon lange! Angesichts der Inflation hat der Machthaber von Belarus Preiserhöhungen kurzerhand verboten – per Dekret. Bei Zuwiderhandlung drohe „sofortige Verhaftung und Strafverfolgung“. Pleite oder Knast? Man ist geneigt, diese Lösung billig zu nennen, doch das wäre ja plump. Jedenfalls neigen die Despoten dieser Welt dazu, extreme Antworten auf die Lösung großer Probleme zu finden. Leider sind die Antworten häufig extrem dämlich.

Doch Vorsicht! Auch im demokratischen Spektrum ist Platz für geistige Bankrotterklärungen. Viral ging zuletzt ein Video der Bundestagsabgeordneten Jamila Schäfer. „Man kann in seiner eigenen Währung gar nicht pleitegehen“, sagt sie da. Deshalb mache es Sinn, „auch mal über Kredite die Konjunktur in der Währung zu stabilisieren“. Aha. Schäfer ist Mitglied der Grünen und – man höre und staune – im Haushaltsausschuss. Offenbar hat sie ihren Habeck gut gelesen. Der gute Robert ist ja Insolvenzexperte. Sollte Christian Lindner also nicht mehr regieren wollen, könnte Frau Schäfer Finanzministerin werden. Aber erst nach einem vorherigen Praktikum in Minsk. Bei Lukaschenko. (jos)