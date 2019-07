Von der Leyen wird EU-Kommissionspräsidentin: Reaktionen aus dem Südwesten

Theurer: Als Ministerin Zähigkeit bewiesen

Michael Theurer, FDP-Landesvorsitzender von Baden-Württemberg: „Ursula von der Leyen hat im Amt der Bundesverteidigungsministerin alles andere als geglänzt. Allerdings hat sie in dem als politischer Schleuderstuhl bekannten Amt eine Zähigkeit bewiesen, die eine wichtige Voraussetzung für die neue Aufgabe als Kommissionspräsidentin darstellt. Ohne Beharrungsvermögen und Ausdauer kann sie an der Spitze der EU, die zunehmend von Zentrifugalkräften und divergierenden nationalen Interessen gelähmt erscheint, wenig ausrichten. Die EU braucht dringend Reformen. Der Schutz der gemeinsamen Außengrenzen, ein europäisches Bundeskriminalamt, eine gemeinsame Armee wären echte Leuchtturmprojekte. Von der Leyen hat die Erwartung geweckt, diese und weitere Projekte realisieren zu können. An diesem Anspruch werden wir sie messen.“

Brugger: Zusagen bei Klima reichten noch nicht

Agnieska Brugger, Grünen-Bundestagsabgeordnete aus Ravensburg: „Auch wenn Ursula von der Leyen in ihrer Rede nachgelegt hat, reichen die Zusagen bei den Themen nicht aus, für die wir Grüne gewählt worden sind. Um die Klimakrise zu bewältigen und das 1,5 Grad-Ziel einzuhalten, braucht es mehr als eine proeuropäische Rede. Wir erwarten von der neu gewählten Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen deutliche Schritte bei Klimaschutz, Rechtsstaatlichkeit und Seenotrettung in Angriff zu nehmen. Wir gratulieren ihr und sind auch gerne bereit, sie bei wichtigen Vorhaben wie Klimaschutz zu unterstützen, werden ihre Arbeit aber ebenso kritisch wie konstruktiv begleiten. Es muss nun darum gehen, eine inhaltlich und personell kluge Aufstellung der Kommission zu finden, die Klimaschutz, Rechtsstaatlichkeit und Solidarität in Europa voranbringt.“

Schmid: Von der Leyen verdient Unterstützung

Nils Schmid, SPD-Bundestagsabgeordneter aus Nürtingen und außenpolitischer Sprecher seiner Fraktion: „Glückwunsch an Frau von der Leyen. Sie ist eine respektable Wahl und verdient jetzt unsere uneingeschränkte Unterstützung bei der Umsetzung ihrer ambitionierten Ankündigungen. Wir werden sie an ihren Taten messen, insbesondere beim Klimaschutz und bei europäischen Mindestlöhnen.“