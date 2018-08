Von der Leyen ist weiter gegen Wiedereinführung der Wehrpflicht

Verteidigungsministerin Von der Leyen steht einer Wiedereinführung der Wehrpflicht weiterhin ablehnend gegenüber. Die Debatte um eine Wiedereinführung bezeichnete die Ministerin aber als wichtig, weil diese den hohen Wert benenne, den der Dienst der Soldaten für Deutschland bedeute.

„Heute geht es zunehmend um Cyberattacken, hybride Kriege, asymmetrische Bedrohungen durch Terroristen oder um die Stabilisierung gefährdeter Staaten wie Mali und Irak, damit diese nicht in Chaos, Gewalt und Vertreibung versinken“, sagte die CDU-Politikerin der „Bild am Sonntag“. „Für solche Aufgaben brauchen wir hochtrainierte und motivierte Experten, echte Profis.“

Junge Menschen an soziale Aufgaben heranführen – das ist der Grundgedanke der aktuellen Debatte darüber, ob die Wehrpflicht wiedereingeführt werden soll. Seit sieben Jahren sind junge Männer nicht mehr zum Zivildienst verpflichtet. Politiker diskutieren nun, ob man die Dienstpflicht wiedereinführen soll oder die jungen Erwachsenen freiwillig entscheiden dürfen. Wir haben uns in der Innenstadt umgehört, was die Stuttgarter für sinnvoll halten.

„Statt einer Rückkehr zur alten Wehrpflicht wünsche ich mir mehr Investitionen und gesellschaftliche Anerkennung für die Männer und Frauen in Uniform, die den Kopf für unsere Freiheit hinhalten.“

Die Diskussion war aufgekommen, nachdem CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer von bedauernden Stimmen in der Parteibasis über das Ende der Wehrpflicht und den Wunsch nach einer ersatzweisen Dienstpflicht bei Bundeswehr und im sozialen Bereich berichtet hatte.