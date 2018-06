Vom Gewerkschaftshaus zum Lazarett

Der Mann taumelt über den Flur, seine Jacke ist am Rücken von einem Einschuss zerfetzt, er zeigt auf seine Ohren. „Granate, ich höre nichts“, sagt er. Grigori kommt direkt aus der Gruschewski-Straße. Dort liefern sich militante Demonstranten Straßenschlachten mit der Polizei. Der gedrungene Mittfünfziger ist verletzt, er steht unter Schock. Doch er murmelt nur: „Ich will zurück auf die Barrikaden.“ Die Krankenschwester Ljudmila lächelt. „Der war gestern schon hier und kämpft immer weiter. Lasst ihn ziehen.“

Im dritten Stock des von der Opposition besetzten Gewerkschaftshauses am Kiewer Unabhängigkeitsplatz haben Ärzte und Krankenschwestern einen medizinischen Versorgungspunkt eingerichtet. Immer heftiger werden die Straßenkämpfe, immer mehr verletzte Demonstranten lassen sich hier behandeln. Sie haben Angst, sich in ein offizielles Krankenhaus zu begeben. Dort laufen sie Gefahr, von der Bereitschaftspolizei Berkut entführt und misshandelt zu werden.

Freiwillige tun Dienst

Deshalb hat die Opposition den medizinischen Versorgungspunkt zu einem provisorischen Lazarett ausgebaut. Auf den Fluren des Gewerkschaftshauses türmen sich gespendetes Verbandszeug und Medikamente. Ärzte, Krankenschwestern und Pfleger haben sich als Freiwillige gemeldet, um hier Dienst zu tun. Es gibt mehrere Behandlungszimmer und sogar einen improvisierten Operationsraum. Überall warten Verletzte. Manche husten von dem Tränengas, das die Polizei einsetzt. Andere haben Verletzungen und riesige Hämatome im Gesicht.

In dem Chaos und Gewusel behält die junge Ärztin Irina (23) die Nerven. Sie ist schmächtig, hat große braune Augen und trägt auf der Stirn eine Bergarbeiter-Lampe mit Gummiband, weil das Licht für die Untersuchungen nicht reicht. „Ich bin seit gestern morgen hier im Dienst und habe nur zwei Stunden geschlafen“, erzählt die Medizinerin aus Dnepropetrowsk. Sie hat ihr Studium gerade abgeschlossen, arbeitet als Ärztin im Praktikum und will aus Angst vor Repressionen ihren vollen Namen nicht nennen. „Wir desinfizieren Wunden, kümmern uns um Verbrennungen, Quetschungen, Splitterwunden – alle möglichen Folgen der Krach- und Blendgranaten, die die Polizei einsetzt.“ An die Ärzte in den staatlichen Krankenhäusern sei ein Befehl ergangen: Fälle von Verletzungen, die bei den Demonstranten üblich seien, müssten der Polizei gemeldet werden. „Die Polizisten holen dann selbst schwer verletzte Patienten aus dem Krankenhaus und bringen sie ins Untersuchungsgefängnis.“

Es kann noch viel schlimmer kommen. Das zeigt das Schicksal der beiden oppositionellen Aktivisten Juri Werbizki und Igor Luzenko. Vor zwei Tagen hatte Luzenko den am Auge verletzten Werbizki ins Krankenhaus gefahren. Noch auf der Station wurden beide von Unbekannten entführt und stundenlang in einer Garage misshandelt. Luzenko wurde schließlich von seinen Peinigern in einem Wald ausgesetzt und konnte Hilfe holen. Er machte sich große Sorgen um Werbizki. Inzwischen wurde die Leiche des Aktivisten in einem Wald in der Nähe des Flughafens gefunden – er war bei Temperaturen um minus 15 Grad erfroren. Igor Luzenko ist überzeugt, dass es sich bei den Tätern um Polizisten der Berkut gehandelt hat.

Seit diesem Vorfall patrouillieren Oppositionelle vor den Kiewer Krankenhäusern, um die Polizei am Eindringen zu hindern. Aber das Vertrauen der Demonstranten zu den staatlichen medizinischen Einrichtungen ist hin. „Wir haben hier Patienten, die schreien: Lieber sterben als ins Krankenhaus“, sagt die Ärztin Irina. Trotzdem müsse man bei schweren Fällen den Krankenwagen rufen, wenn der Verletzte in dem provisorischen Lazarett nicht behandelt werden könne. Ihr Kollege Oleg (53) hat mehr als 20 Jahre Erfahrung als Notarzt. „Wenn die Regierung erklärt, die Polizei setze keine Schusswaffen ein, dann lügt sie“, sagt er. Die Polizei feuere Gummikugeln und Gummischrot, ziele dabei direkt auf die Köpfe und die Augen der Demonstranten. „Dabei besagt das Gesetz eindeutig, dass die Beamten beim Einsatz dieser Waffen einen Mindestabstand von 40 Metern einhalten müssen und auf die Beine zielen sollen“, so der Notarzt. Alles andere sei ein Verbrechen.

Kaum ausgeredet, laufen die Sanitäter wieder mit ihren olivgrünen Militärtragen nach draußen. Die Kämpfe zwischen den Demonstranten und der Polizei haben schon wieder neue Opfer gefordert.