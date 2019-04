Volker Kauder: „Wo der Nationalismus in Asien zunimmt, wird es für Christen schwieriger“

Über 300 Menschen sind bei den Anschlägen am Ostersonntag in Sri Lanka ums Leben gekommen. Volker Kauder (CDU) setzt sich seit Jahren gegen die Verfolgung von Christen ein. Die Angriffe verdeutlichen die steigende Bedrohung für Christen in einigen asiatischen Ländern, sagt Kauder im Interview mit Franziska Telser.

Herr Kauder, die Anschläge in Sri Lanka haben viele Menschen das Leben gekostet. Hat die Gewalt gegenüber Christen in asiatischen Ländern zugenommen?

Die Anschläge sollten eine Antwort auf die Angriffe in Christchurch in Neuseeland sein. In einem Land wie Sri Lanka, das bisher von Anschlägen dieses Ausmaßes verschont blieb, ist die Situation für Christen gefährlicher geworden. Auch in anderen Ländern in Asien hat sich die Lage verschärft. In Indonesien werden Christen zunehmend bedrängt genau wie in einigen Regionen in Indien. In China oder Malaysia hat die Gewalt gegenüber Christen ebenfalls zugenommen. Also ja, ich sehe definitiv eine zunehmende Gefahr.

Welche Hintergründe hat die wachsende Bedrohung?

Ein Grund ist das Erstarken verschiedener nationalistischer Gruppierungen. In Indien herrscht vielerorts die Meinung, nur der Hinduismus sei maßgebend für die nationale Identität. Wir erleben nationalistische Bewegungen auch teilweise unter Buddhisten, etwa in Myanmar und auch in Sri Lanka während des Bürgerkriegs. Dort, wo der Nationalismus in Asien zunimmt wird es für Christen zunehmend schwieriger, weil ihre Religion dort keinen Ursprung hat.

Was sollte die Bundesregierung aus Ihrer Sicht tun, um den Christen dort zu helfen?

Die Bundesregierung hat derzeit den Vorsitz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Ich hoffe, dass dieses Thema im Weltsicherheitsrat beachtet wird. Zudem müssen wir Öffentlichkeit herstellen. Denn bis auf Nordkorea, für das es keine Rolle zu spielen scheint, wollen die Länder nicht als Verfolgerländer gelten. Die Bundesregierung spricht das Thema öffentlich an und fordert mehr Schutz für die Christen. Man muss die Wahrheit klipp und klar sagen: Dort wo der Islam Staatsreligion ist und die Muslime die absolute Mehrheit haben, sind Christen meist in besonderer Weise benachteiligt oder verfolgt. Außerdem müssen wir in Deutschland entsprechend auf die Botschaften einwirken. Ich habe in diesen Tagen etwa der indischen Botschafterin einen Brief geschrieben und sie darin aufgefordert, sich mehr für die Christen in Indien einzusetzen.

Wie ist die Situation in Deutschland? Gibt es hier eine Gefahr für Christen?

Die Religionsfreiheit müssen wir hochhalten. Es kommt allerdings immer wieder vor, dass Christen in Flüchtlingseinrichtungen attackiert werden. Das müssen wir verhindern. Ich lehne es auch ab, dass wir Flüchtlinge nach Religionen getrennt unterbringen, denn das widerspräche dem Prinzip der Religionsfreiheit in unserem Land. Wir tragen Sorge dafür, dass alle hier ihre Religion ausüben können. Eines muss jedoch klar sein: Die Ausübung der Religion kann nur soweit gehen, wie unser Grundgesetz es zulässt.