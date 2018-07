Voßkuhle rügt Seehofer zurecht

Das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung ist in der Verfassung verankert. Es gilt für jedermann, ob Politiker, oberster Richter oder einfacher Bürger. Der Präsident des Bundesverfassungsgerichts ist nicht nur für den Schutz und die Einhaltung dieses Grundrechtes zuständig. Andreas Voßkuhle ist bekannt dafür, sich in politische Debatten einzuschalten. Nun beklagt er die Sprache in der Asyldebatte und ihre Verrohung.

Nicht nur der oberste Richter nimmt zurecht daran Anstoß. Es gibt keine „Herrschaft des Unrechts“ in Deutschland – Horst Seehofer sollte sich solcher Begriffe nicht bedienen. Mag der Rechtsweg in vielen Fällen überstrapaziert werden, so ist er doch eine Säule des Rechtsstaates. Sich auf diese zu stützen, ist kein Grund, sich verhöhnen zu lassen. Darf ein Richter, noch dazu der oberste, die anderen staatlichen Gewalten kritisieren? Er darf. Voßkuhles Mahnungen sind kein undifferenzierter Rundumschlag, sondern kluge Analysen, nicht ohne Selbstkritik. Die CSU scheint inzwischen selbst festgestellt zu haben, dass ihr diese Art der Sprache eher schadet.