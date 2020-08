Virologe Mertens: „Es kann sein, dass ein Impfstoff nur teilweise schützt“

Eine Grippeimpfung schützt nicht vor allen Erregerstämmen. Daniel Hadrys hat Virologe Professor Thomas Mertens gefragt, ob das bei einer Corona-Impfung anders sein könnte.

Bei der Grippewelle 2017/18 mit geschätzt 25 100 Toten lag die Wirksamkeit der Grippeimpfung bei 15 Prozent. Wie hoch könnte eine solche Quote bei einer Corona-Impfung sein?

Die Frage nach der Schutzwirkung einer künftigen Sars-CoV-2-Impfung ist sehr berechtigt, kann aber derzeit nicht beantwortet werden. Es liegen noch keine Daten aus den entscheidenden Phase-III-Studien mit den verschiedenen Impfstoffen vor, die Auskunft über die tatsächliche Schutzwirkung geben könnten. Es kann durchaus sein, dass auch ein zugelassener Impfstoff nur einen teilweisen Schutz bietet. Wie aber wird dieser bestimmt? Man muss zunächst definieren, was man bewerten will, also z. B. entweder Erkrankung oder Erkrankung bei virologisch nachgewiesener Infektion oder nur virologisch nachgewiesene Infektion. 50 Prozent Schutz würde dann jeweils bedeuten, dass im Vergleich zu einer ungeimpften Kontrollgruppe nur 50 Prozent das jeweilige Kriterium erfüllen (also z. B. nur die Hälfte erkrankt). Auch die Wirksamkeit in verschiedenen Altersgruppen ist entscheidend: Ist nur sehr begrenzt Impfstoff verfügbar, der aber Risikopersonen vor schwerer Erkrankung und Tod (teilweise) schützt, wird man Risikopersonen bevorzugt impfen. Wenn der Impfstoff bei jüngeren Menschen (epidemiologisch) wirksam ist, aber bei älteren Risikopersonen unwirksam ist, muss man anders vorgehen. Die Gründe, warum die Wirksamkeit der Grippeimpfung so schwer vorhersagbar ist, sind allerdings besondere: Influenza-A-Viren können sich rasch verändern, weil Mutationen bei Influenzaviren häufig vorkommen und weil das RNA-Genom der Influenza-A-Viren aus acht einzelnen Stücken besteht. Zusammen mit der Tatsache, dass Influenza-A-Viren viele Tierarten und den Menschen infizieren, ermöglicht dies einen besonderen Mechanismus (Reassortment). Wenn ein Wirt zeitgleich mit verschiedenen Influenza-A-Viren (z. B. von Mensch und Tier) infiziert wird, kann es in den infizierten Zellen während der Virusvermehrung zum Austausch von ganzen Gensegmenten kommen und damit plötzlich zu Nachkommenviren mit ganz neuen Eigenschaften.

Derzeit werden immer mehr Fälle von Menschen bekannt, die sich zum zweiten Mal mit dem Coronavirus anstecken. Schützt eine Impfung besser als eine Infektion?

Wir wissen leider noch zu wenig über die Immunität nach natürlicher Infektion mit Sars-CoV-2 und auch nicht, welchen Anteil am Schutz unsere verschiedenen Immunmechanismen haben. Unter bestimmten Bedingungen ist es möglich, dass eine Impfung viel besser schützt als die natürliche Infektion. So ist es bei den humanen Papillomviren (HPV). Aufgrund ihrer Biologie werden bei natürlicher Infektion nur sehr wenig Antikörper gebildet. Durch die HPV-Impfung werden bis zu 1000-mal mehr Antikörper hervorgerufen, und da Antikörper hier den Infektionsschutz vermitteln, schützt die Impfung mehr als die natürliche Infektion. Ob so etwas bei Sars-CoV-2 erreicht werden kann, ist völlig ungewiss.