Vietnam berichtet von neuer Variante des Coronavirus

Der anhaltende Regen der vergangenen Tage hat den Stadtsee in Bad Waldsee in dieser Woche wieder über die Ufer treten lassen. Das hat bei so manchem SZ-Leser für Verwunderung gesorgt und so hat die Redaktion folgende Frage erreicht: Gibt es einen Grund, warum der Stadtsee – trotz Hochwasserrückhaltebecken in der Krumhalde – immer noch über die Ufer tritt? Die „Schwäbische Zeitung“ hat diese Frage aufgenommen und bei der Stadtverwaltung nachgehakt.