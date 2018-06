Vierte Klinik im Visier der Kontrolleure

Ist die Organspende wieder guten Gewissens zu empfehlen? In jedem sechsten Lebertransplantationszentrum in Deutschland wurden systematische Verstöße gegen Transplantationsrichtlinien festgestellt: In Göttingen, Leipzig, München und – neu – auch in Münster. Hier Antworten auf wichtige Fragen:

Wurden alle Zentren überprüft?

Noch nicht. Es gibt 47 Transplantationszentren in Deutschland, die 140 organspezifische Transplantationsprogramme durchführen. Die jetzt vorgestellten Ergebnisse bezogen sich auf 24 Zentren. Ziel ist es, alle Zentren mindestens einmal innerhalb von 36 Monaten zu prüfen.

Welche Ergebnisse gab es?

In vier Zentren wurden systematische Verstöße gegen Richtlinien bei Lebertransplantationen der Jahre 2010 und 2011 festgestellt. Im Bericht sind 79 Verstöße in Göttingen aufgeführt, 76 in Leipzig, 38 beim Klinikum rechts der Isar in München. In der Uniklinik Münster waren es 25 Fälle. Die Kontrolleure gehen in diesen Fällen davon aus, dass Falschangaben gemacht wurden, um eigenen Patienten ein Spenderorgan zu sichern. In 15 weiteren Zentren wurden zwar Verstöße festgestellt, doch die Umstände der Einzelfälle oder die geringe Anzahl begründeten aus Sicht der Experten keinen Verdacht, dass mit System vorgegangen wurde.

Wo liegen Gründe für Verstöße?

In Münster gibt es einen Interpretationsstreit über Verfahren, so dass Münster auch anders als Göttingen, Leipzig und München nicht an die Staatsanwaltschaft gemeldet wurde. Neben Flüchtigkeitsfehlern oder Auslegungsfragen macht Bundesärztekammerpräsident Frank Ulrich Montgomery auch andere Faktoren aus: „Strukturelle Anreize aus der Krankenhausfinanzierung, aus dem Wettbewerbsstreben und auch dem Streben nach Ruhm und Ehre“. Georg Baum, Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft, behauptet hingegen, dass es „keine Zusammenhänge zwischen der Vergütung der Krankenhäuser und der Krankenhausärzte und dem Fehlverhalten gibt“. Dennoch wurden Musterverträge für leitende Ärzte überarbeitet, so dass für einzelne Transplantationsleistungen keine Boni mehr gezahlt werden.