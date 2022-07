Vierspanner bringt verstorbenen Herzog Carl in die Schlosskirche

In einem feierlichen Rahmen ist der Sarg mit Carl Herzog von Württemberg am Freitagnachmittag in die Altshauser Schlosskirche (Kreis Ravensburg) gebracht worden. Der 85-Jährige war am 7. Juni nach schwerer Krankheit verstorben. Eine vierspännige Kutsche zog den Sarg gegen 15.50 Uhr auf den Marktplatz vor das Schloss, wo anschließend Gelbe Husaren und Bürgerwache Bad Saulgau Spalier standen während der Musikverein Altshausen und die Jagdhornbläser des Hegerings Bad Saulgau Abschiedsgrüße spielten.

Gelbe Husaren und Bürgerwache Bad Saulgau standen Spalier. (Foto: jul)

Auch die herzogliche Familie sowie mehrere hundert Besucher wohnten der Abschiedsfeier bei. Das Requiem findet am Samstag, 2. Juli, ab 11 Uhr in der Schlosskirche statt, anschließend folgt die Beisetzung in der Familiengruft. Das Schlossgelände ist abgesperrt und nur für die geladenen Gäste zugänglich. Zugesagt haben unter anderem Ministerpräsident Winfried Kretschmann, sein Stellvertreter Thomas Strobl und Landtagspräsidentin Muhterem Aras. Aus dem Adel gehören der Großherzog von Luxemburg und der Fürst von Liechtenstein zu den prominentesten Gästen.

Auf der Gästeliste steht auch der süddeutsche Adel

Aber natürlich sind auch Vertreter der süddeutschen Adelsgeschlechter wie Baden, Hohenzollern und Fürstenberg vertreten. Insgesamt werden rund 800 Trauergäste erwartet. Auf dem Marktplatz gibt es eine Großleinwand sowie Bestuhlung, sodass auch die Öffentlichkeit des Requiem per Live-Übertragung aus der Schlosskirche verfolgen kann.

