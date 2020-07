Vielversprechende Ergebnisse bei Corona-Impfstoffsuche

Im Kampf gegen Sars-CoV-2 kommen aus Großbritannien gute Nachrichten. Ein am Jenner-Institut der weltberühmten Oxforder Universität entwickelter Impfstoff habe in klinischen Versuchen eine „robuste Immunreaktion“ hervorgerufen, hieß es im Wissenschaftsmagazin „Lancet“. Aus Southampton meldete die Biotech-Firma Synairgen vielversprechende Ergebnisse einer bisher nicht überprüften Studie: Mit dem Wirkstoff SNG 001 lasse sich bei beinahe 80 Prozent der Covid-Patienten der Krankheitsverlauf entscheidend abmildern. Die britische Regierung gab den Ankauf von insgesamt 90 Millionen Dosen bisher unproduzierter Vakzine bekannt. Gleichzeitig warnte Premierminister Boris Johnson vor übergroßem Optimismus.

Das Oxforder Institut ist nach dem englischen Landarzt Edward Jenner (1749-1823) benannt, der als erster eine Schutzimpfung gegen die Pocken entwickelte. Das Forscherteam stützte sich auf 1077 gesunde Freiwillige im Alter zwischen 18 und 55 Jahren. Eine Hälfte erhielt einen erprobten Impfstoff gegen Hirnhautentzündung, die andere wurde mit einem Virus, einem sogenannten viralen Vektor, injiziert. Der geplante Impfstoff trägt den etwas unpoetischen Namen CHAdOx1 und basiert auf einem unter Schimpansen verbreiteten Adenovirus. Dem Versuchsplan zufolge regt dieser die Produktion von Proteinen an, die jenen auf der Oberfläche des Coronavirus gleichen. Das dadurch angeregte Immunsystem soll dann sowohl T-Zellen wie Antikörper produzieren; erstere würden das Virus bekämpfen, letztere das Ansteckungsrisiko minimieren oder sogar ausschließen.

Einer Mitteilung des Pharmagiganten AstraZeneca zufolge, der die Produktion des Oxforder Wirkstoffs übernehmen soll, habe es „keine Sicherheitsbedenken“ gegeben. Zwar registrierten die mit CHAdOx1injizierten Probanden ausgeprägtere Nebenwirkungen als die Kontrollgruppe, diese seien aber durch Einnahme von Paracetamol stark reduziert worden.

Unklar bleibt nach der unter Laborbedingungen getätigten Studie, wieweit das Vakzin auch in der Bevölkerung seine Wirkung entfalten kann. Dies soll nun an insgesamt 17 000 Freiwilligen erprobt werden, davon 10 000 auf der Insel, 5000 in Brasilien und 2000 in Südafrika.

Die britische Aufsichtsbehörde wie ihre Pendants anderswo haben lang bestehende bürokratische Hürden aus dem Weg geräumt. Die drei Phasen der Impfstoff-Forschung, berichtete die Oxforder Professorin Sarah Gilbert der BBC, würden „normalerweise fünf Jahre dauern – wir wollen das in vier Monaten schaffen“. Da die ersten Freiwilligen Ende April mit Wirkstoffen injiziert wurden, wäre diesem Zeitplan zufolge bestenfalls bereits Ende August mit einem verlässlichen Vakzin zu rechnen.

Die britische Regierung hatte zu Beginn der Pandemie häufig mit Superlativen auf angebliche Fortschritte in der Forschung hingewiesen; Johnsons Äußerung deutet darauf hin, dass sich die Begeisterung über vermeintlich rasche Lösungen gelegt hat. Man dürfe den Impfstoff nicht verwechseln, so Johnson, mit „der Kavallerie, die uns aus der Patsche hilft“. Es gebe keine Gewissheit auf einen wirksamen Schutz „entweder in diesem oder im nächsten Jahr“.

Um sicher zu gehen, hat Johnsons Regierung sich nun das Kaufrecht auf insgesamt 90 Millionen Dosen zweier anderer möglicher Corona-Impfstoffe gesichert. 30 Millionen davon würde der US-Gigant Pfizer liefern, dessen Kooperation mit der Mainzer Biotech-Firma BioNTech einem ähnlichen Prinzip folgt wie das Projekt am Jenner-Institut. Hingegen bedient sich die in Lyon ansässige Firma Valneva – vereinfachend gesagt – der deaktivierten Hülse eines Coronavirus, um auf diese Weise die Immunreaktion hervorzurufen.

Derweil sorgte die Mitteilung der englischen Firma Synairgen für Aufregung unter Corona-Ärzten wie an der Börse. Offenbar half der Wirkstoff SNG001 – eine Inhalation des Proteins Beta-Interferon - 79 Prozent von Covid-Patienten in einer klinischen Studie, den drastischen Schritt zur künstlichen Beatmung zu vermeiden. In der Placebo-Kontrollgruppe starben drei Erkrankte, die mit SNG001 Behandelten blieben allesamt am Leben. Allerdings waren lediglich 101 Patienten am Versuch beteiligt; zudem steht die gründliche Überprüfung (peer review) noch aus. Dem Enthusiasmus der Börsianer tat dies keinen Abbruch: Das Papier der Firma schnellte um das Vierfache in die Höhe.