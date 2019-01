Viel Kritik an Kickl

Österreichs Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) steht massiv in der Kritik. In einem TV-Interview sagte er, er verfechte den „Grundsatz, dass das Recht der Politik zu folgen hat und nicht die Politik dem Recht“. Die Worte des 50-jährigen Kärntners erwecken den Anschein, als sehe er sich über dem Gesetz.

Viele Akteure aus Politik und Kultur fordern daher den Rücktritt Kickls. 215 österreichische Autoren haben einen entsprechenden Aufruf veröffentlicht. „Herbert Kickl muss gehen, und zwar sofort“, heißt es in dem Schreiben, das unter anderem von Daniel Kehlmann und Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek unterzeichnet wurde.

Seit Längerem stellt der Politiker der rechtspopulistischen FPÖ geltendes Recht in Frage. So will er die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) durch eine „österreichische“ ersetzen. Er wolle sich nicht länger „von irgendwelchen seltsamen rechtlichen Konstruktionen aus den 1950er-Jahren“ bei seiner Verschärfung der Asylpolitik bremsen lassen. So will Kickl neuerdings Asylwerber bereits nach erstinstanzlichem Negativbescheid abschieben – und die Antragsteller so daran hindern, den Rechtsweg auszuschöpfen. Das wäre verfassungswidrig.

Ein völkerrechtlicher Vertrag wie die EMRK, der auch Teil der österreichischen Verfassung ist, kann nicht einseitig geändert werden. Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen warnte daher vor einer „Aufkündigung des Grundkonsens der Zweiten Republik“. Kanzler Sebastian Kurz erinnerte seinen Innenminister an das Koalitionsabkommen. Der Chef der konservativen ÖVP sagte: „Ich habe ihm sehr klar meine Meinung gesagt und glaube, die akzeptiert er auch.“

Obwohl sich die Koalitionspartner im Regierungspapier zur EU samt ihrer Verträge bekennen, setzt die FPÖ ihren anti-europäischen Kurs fort. So hatten Kickl und die FPÖ die Familienbeihilfe für Arbeitnehmer aus Osteuropa gekürzt. Jetzt hat Brüssel deswegen ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet. Das Europa-Bekenntnis hindert die FPÖ nicht, den Wahlkampf für die Europawahl mit Anti-EU-Rechtsaußenparteien gemeinsam zu bestreiten. Rudolf Gruber