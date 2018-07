Viel Kritik an Hartz-IV-Beschluss

Die stellvertretende SPD-Vorsitzende, Mecklenburg-Vorpommerns Sozialministerin Manuela Schwesig, hat die Regierung für die geplante Erhöhung des Hartz-IV-Regelsatzes um maximal 5 Euro scharf angegriffen.

Sie warf Arbeitsministerin Ursula von der Leyen (CDU) einen „Kuhhandel zu Lasten der sozial Schwachen“ vor. Schwesig sagte „sueddeutsche.de“, sie nehme von der Leyen nicht ab, dass eine solche Erhöhung den Vorgaben des Verfassungsgerichts entspreche.

Der amtierende SPD-Fraktionschef Joachim Poß bekräftigte in der „Leipziger Volkszeitung“ (Montag) den politischen und juristischen Widerstand seiner Partei gegen die Regierungspläne zu Hartz IV. „Ich habe große Zweifel, ob bei der Berechnung (...) nicht getrickst wurde.“ Von der Leyen verteidigte am Sonntagabend in der ARD-Sendung „Anne Will“ die Beschlüsse und verwies auf den vorrangigen Willen der Koalition, für Hartz-IV-Bezieher Arbeitsanreize zu schaffen: „Wir haben die Langzeitarbeitslosen, die Arbeit brauchen - jetzt lasst uns sie doch vermitteln.“

Bis heute halte die Ministerin die Datengrundlage für die Erhöhung unter Verschluss, sagte SPD-Vize Schwesig. Jetzt werde „die notwendige Erhöhung des Regelsatzes offensichtlich künstlich heruntergerechnet“. Schwesig forderte von der Leyen auf, die Rohdaten endlich öffentlich zu machen, „denn dieser Bundesregierung können wir nach den Mauscheleien der vergangenen Monate nicht vertrauen“. Die Kinder, die im Zentrum des Karlsruher Hartz-IV-Urteils standen, sieht Schwesig bisher nicht ausreichend berücksichtigt.

Die nordrhein-westfälische Regierungschefin Hannelore Kraft (SPD) bezeichnete die geringe Erhöhung der Hartz-IV-Sätze als skandalös. Die Reform sei offenbar „Ergebnis eines Koalitionsgeschachers“, sagte Kraft den Zeitungen der WAZ- Mediengruppe (Montag). Es sei nur um Rücksichtnahmen und um die Kassenlage gegangen.

Der Grünen-Vorsitzende Cem Özdemir kündigte massiven Widerstand an. „Die Bundesregierung hat ein unmoralisches Koordinatensystem“, sagte er dem „Hamburger Abendblatt“ (Montag). Hinter verschlossenen Türen habe die Koalition ein unwürdiges Spiel getrieben, damit am Ende der politisch gewollte Betrag herauskomme. „So hat das Verfassungsgericht nicht entschieden, und so werden wir diese Entscheidung nicht hinnehmen. Diese Rechnung wird genau geprüft, und dann entscheidet der Bundesrat, in dem Schwarz-Gelb keine Mehrheit mehr hat.“

Die FDP warnte - wie zuvor am Sonntag schon Ministerin von der Leyen - die SPD davor, die geplanten Hartz-IV-Reformen im Bundesrat zu blockieren. Damit würde sich die SPD „an den Beschäftigungschancen von Menschen und Bildungschancen für Kinder versündigen“, sagte Fraktionschefin Birgit Homburger der „Rheinischen Post“ (Montag). Die Koalition repariere mit der Reform, was die SPD seinerzeit bei der Einführung von Hartz IV „verbockt“ und das Bundesverfassungsgericht „zu Recht moniert“ habe. Die Zahlen des Statistischen Bundesamtes belegten, dass Forderungen nach höheren Regelsätzen „fachlich in keiner Weise vertretbar“ seien.

Unter dem Eindruck eines Rekord-Umfragetiefs hatte Schwarz-Gelb am Sonntag in der Sozialpolitik Weichen gestellt und eine Mini-Anhebung des Hartz-IV-Satzes von derzeit 359 auf bis zu 364 Euro beschlossen. Deutlich mehr Geld soll nach der Vereinbarung der Koalitionsspitzen in Bildungsangebote für Kinder von Langzeitarbeitslosen fließen. Eine abschließende Einigung steht noch aus zu höheren Hinzuverdienstgrenzen, die die FDP fordert.

Die stellvertretende Vorsitzende der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, Margret Mönig-Raane, sagte der „Saarbrücker Zeitung“ (Montag): „Die Befürchtung, dass die Regierung so lange gerechnet und gewichtet hat, bis ihr das Ergebnis politisch genehm war, kann man schon haben“. Der Beschluss zeige, „dass unten weiter gespart wird und die da oben weiter verschont bleiben“. Eine fachlich fundierte Neuberechnung hätte nach Ansicht der Gewerkschafterin einen deutlich höheren Satz zur Folge haben müssen.