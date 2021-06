Kommt die Rente mit 68? Der Vorschlag bekommt viel Gegenwind

Strömender Regen, Blitze und Donner sowie teils tennisballgroße Hagelkörner: Ein Unwetter hat am Dienstagabend den Bodenseekreis getroffen und sorgte vielerorts für Überflutungen. Erste Meldungen gingen gegen 19.13 Uhr bei der Feuerwehr ein. In Friedrichshafen waren gegen 20.20 Uhr bereits 40 Einsätze am Laufen, wie der Kommandant der Friedrichshafener Feuerwehr Felix Engesser berichtete. Bis 22 Uhr zählte die Feuerwehr 49 Hochwasser-Einsätze im Bodenseekreis.