Verwaltungsrechtler Koch: „Es gibt genügend Wege, bei Dienstvergehen gegen Beamtinnen und Beamte vorzugehen“

Der Verwaltungsrechtler Christian Koch von der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer hält die Reform des Disziplinarrechts im Prinzip für nicht notwendig. Hier gehe es wohl eher um einen Weckruf der Innenministerin, sagte er im Interview mit der „Schwäbischen Zeitung“.

Frau Faeser will mit einer Reform des Disziplinarrechts erreichen, dass Beamte bei schweren Dienstvergehen schneller ihre Beamtenrechte verlieren. Ist dieses Vorhaben notwendig und angemessen?

Das geltende Disziplinarrecht enthält an sich schon genügend Wege, bei Dienstvergehen gegen Beamtinnen und Beamte vorzugehen. Es gibt bereits jetzt die Möglichkeit, wenn auf die Entfernung aus dem Beamtenverhältnis angetragen wird, sofort zu reagieren, beispielsweise mit einer vorläufigen Dienstenthebung, auch unter Einbehaltung von Dienstbezügen, ohne dass dabei die Rechte der Betroffenen ins Hintertreffen geraten. Auch im Disziplinarrecht, insbesondere im disziplinargerichtlichen Verfahren, gilt die Unschuldsvermutung. In diesen Verfahren geht es um die berufliche Existenz der Beamten, das sollte man im Blick haben.

Inwieweit dürfen Beamte eigentlich ihre eigene Meinung vertreten?

Eine Beamtin, ein Beamter darf in dienstlichen Angelegenheiten auf jeden Fall die eigene Meinung vertreten. Sie sind sogar dazu angehalten, in der Sache begründete Gegenargumente vorzubringen. Das Lebenszeitprinzip sichert ja nicht den existenziellen Rahmen eines Beamten um seiner selbst willen, sondern damit er innerlich unabhängig in der Rechtsanwendung ist. Er ist Träger des Rechtsstaatsprinzips, gerade auch im politischen Gefüge.

Und wo findet diese Freiheit ihre Grenzen?

Bei politischen Äußerungen beispielsweise. Da gilt das Zurückhaltungsgebot, das sich aus der Stellung der Beamten gegenüber der Allgemeinheit und aus der Rücksicht auf die Pflichten ihres Amtes ergibt. So steht es beispielsweise im Beamtenstatusgesetz, und besser kann man es gar nicht zusammenfassen. Natürlich gibt es schwierige Grenzfragen – gerade mit Blick auf die vielfältigen Verlockungen, sich im Internet und in den sozialen Medien zu äußern. Eine Richtschnur könnte sein: Beamte dürfen keinem ‚Untertanengeist‘ folgen, aber sie müssen sich eindeutig und vorbehaltlos zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennen und für deren Erhalt eintreten.

Wer prüft eigentlich, ob Anwärter für den öffentlichen Dienst charakterlich geeignet und verfassungstreu sind?

Eine routinemäßige, standardisierte Verfassungstreueprüfung gibt es nicht. Aber für die Dienstherren spielt dieser Aspekt der Eignung natürlich eine große Rolle, genauso wie die charakterliche Eignung. Während der Probezeit des Anwärters kann der Dienstherr prüfen, ob er ihn auch insoweit für geeignet hält. Ein Problem dabei ist: Werthaltungen können sich verändern, das erschwert die Eignungsprognose.

In den 1970er- und 80er-Jahren hat der sogenannte Radikalenerlass zur millionenfachen Überprüfung von Bewerbern für den öffentlichen Dienst geführt. Bewegt sich Faeser in diese Richtung?

Nein. Hier geht es wohl eher um einen Weckruf, um eine Sensibilisierung für bestimmte Verhaltensweisen, die der freiheitlich-demokratischen Grundordnung widersprechen. Mit dem Radikalenerlass hat die geplante Verschärfung des Disziplinarrechts nichts gemein.