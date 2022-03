Verteidigunsministerin Lambrecht: Bekenntnis zur „Zeitenwende“

Der Tag begann für die Ministerin aus Berlin früh in der amerikanischen Hauptstadt. Christine Lambrecht (SPD) war bereits kurz nach sieben mit ihrem amerikanischen Kollegen Lloyd Austin im Pentagon verabredet. Nach dem obligatorischen Pressefoto verschwanden die beiden zu Gesprächen hinter verschlossenen Türen. Natürlich ging es um den Krieg in der Ukraine, aber auch um die angekündigte „Zeitenwende“ in der deutschen Sicherheitspolitik.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD)hatte diesen Begriff für die Neuausrichtung der deutschen Sicherheitspolitik nach dem russischen Überfall der Ukraine angekündigt. Nach jahrelanger Vernachlässigung lag es an der neuen Ampel-Regierung, ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Modernisierung der Bundeswehr bereitzustellen. Ministerin Lambrecht steht nun vor der Aufgabe, die versprochene Zeitenwende Wirklichkeit werden zu lassen.

Mitglied im „Zwei-Prozent-Club“

„Wir meinen es ernst“, brachte die SPD-Politikerin die Neuausrichtung der deutschen Sicherheitspolitik zum Auftakt ihres Besuchs in Washington bei einem Forum des Atlantic Councils auf den Punkt. „Deutschland ist in der neuen Realität angekommen und stellt sich den Folgen.“ Bei ihrem Gespräch im Pentagon wollte sie Verteidigungsminister Austin darlegen, was Berlin als neues Mitglied im „Zwei-Prozent-Club“ der Nato an konkreten Schritten plant. Dazu gehört das beim Atlantic Council abgelegte Versprechen, „die bereits geplante Heeresdivision zwei Jahre vor der Zeit, also schon 2025, einsatzbereit melden“. Deutschland werde die Planungsziele der Nato für die schnelle Eingreiftruppe erfüllen und 15000 Soldaten dazu beisteuern.

Zur Sprache gekommen sein dürften im Pentagon auch verschiedene Beschaffungsprojekte der Bundeswehr. Dazu gehört die Entscheidung für die Anschaffung der amerikanischen F-35-Kampfflugzeuge, die 2030 die in die Jahre gekommenen Tornados der Bundeswehr ersetzen sollen. Im Sommer entscheidet die Bundesregierung auch über einen neuen Bundeswehr-Transporthubschrauber. Dieser dürfte ebenfalls aus den USA kommen.

Mehr Waffenlieferungen in die Ukraine vorbereitet

Wie eine mögliche Beschaffung des gerade diskutierten Raketenabwehrsystem Arrow 3 neben Israel auch mit den Amerikanern abgestimmt werden muss. Beim Atlantic Council hatte Lambrecht darauf hingewiesen, dass Deutschland inzwischen der zweitgrößte Waffenlieferant der Ukraine sei. „Wir reden nicht öffentlich darüber, wann wir was liefern“, konterte die Ministerin Kritik, dass Deutschland mehr tun könnte. Wie die "Süddeutsche Zeitung" am Mittwoch berichtet, steht eine weitere kurzfristige Lieferung im Wert von rund 300 Millionen Euro kurz vor der Genehmigung. Konkret soll es sich um rund 200 Produkte handeln, darunter 2.650 Panzerfäuste vom Typ Matador, 18 Aufklärungsdrohnen sowie Mörser, Maschinenkanonen, Nachtsichtgeräte sowie Schutzwesten und Helme. Lambrecht habe ihre Zustimmung signalisiert.

Großes Interesse in den USA

Entschlossenheit zu demonstrieren, war ein wesentlicher Teil der Mission der Ministerin bei ihrem Antrittsbesuch in Washington und New York. „Lassen Sie mich versichern, dass wir bereit sind, diesen Preis zu zahlen. Zeitenwende gibt es nicht zum Nulltarif“, betont die dem linken Flügel der SPD zugerechnete Politikerin.

Für Lambrecht ging es bei ihrem Antrittsbesuch auch darum, Zweifel daheim aus der Welt zu räumen, ob sie ihrer Aufgabe gewachsen ist. Nach dem PR-Desaster um die Helm- und Flugabwehrraketen-Lieferungen an die Ukraine stellte die „Bild“ die Kompetenz der 56-jährigen Verwaltungsjuristin öffentlich infrage. „Kann diese Ministerin Krieg?“, titelte das Blatt.

In den USA ist das Interesse an der Botschafterin der „Zeitenwende“ groß. Nach dem Treffen im Pentagon standen eine Begegnung mit Bidens Nationalem Sicherheitsbeamter Jake Sullivan sowie den Vorsitzenden der Verteidigungsausschüsse im Kongress aus dem Programm.