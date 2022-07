Versickerungsflächen statt Versiegelung

Ausgetrocknete Wälder, Hitzewelle, Starkregen: Die Auswirkungen des Klimawandels sind bereits heute spürbar. Statt besser wird es künftig eher schlimmer werden. Ein großes Thema: Wasserknappheit. Länder wie Italien haben den Dürrenotstand ausgerufen. Auch in Deutschland wird das Problem immer ernster. Die Bundesregierung will mit einer Nationalen Wasserstrategie dagegen angehen. Das steckt dahinter:

Haben wir in Deutschland Wasserknappheit?

Flächendeckend gibt es diese nicht. Dem Deutschen Wetterdienst zufolge zeigte sich im Mai eine ausreichende bis sehr gute Wasserversorgung im Norden, Süden und Westen Deutschlands. In Teilen Sachsen-Anhalts, Thüringens sowie Ostbrandenburgs gibt es hingegen Trockenstress. Hinzu kommt, dass im Osten seit jeher weniger Regen fällt und sich deshalb das Grundwasser nicht so schnell regenerieren kann. Forscher des Global Institute for Water Security in Kanada (GIWS) haben in einer aktuellen Studie herausgefunden, dass Deutschland in den letzten 20 Jahren Wasser im Umfang des Bodensees verloren hat. Damit gehört es zu den Regionen mit dem höchsten Wasserverlust weltweit.

Was sind die Ursachen?

Es gibt viele Faktoren, erklärt der Grundwasserökologe Hans Jürgen Hahn von der Universität Koblenz-Landau. „Durch die höheren Temperaturen im Sommer gibt es auch mehr Verdunstung. Zugleich haben die Starkregenereignisse zugenommen. Das Regenwasser versickert aber nicht im Boden und gelangt ins Grundwasser, sondern fließt oberirdisch ab“, erklärt Hahn. So bilde sich weniger Grundwasser neu, das Oberflächenwasser geht zurück. Zudem wurden Böden versiegelt und es haben sich nicht nachhaltige Praktiken in Land- und Forstwirtschaft durchgesetzt.

Konkurrenz um die Ressource Wasser

Was sind die Konsequenzen?

„Wir werden eine stärkere Konkurrenz um die Ressource Wasser erleben“, prognostiziert der für Wasser zuständige Fachgebietsleiter beim Umweltbundesamt, Jörg Rechenberg. Die Situation könne sich ähnlich entwickeln, wie es derzeit beim Gasmangel der Fall ist.

Droht ein Mangel an Trinkwasser in Deutschland?

Nein. Laut Umweltbundesamt „herrscht in Deutschland noch kein Mangel an Trinkwasser und es gibt bisher keine flächendeckenden negativen Auswirkungen auf Trinkwasser aus Grundwasserressourcen“. Vereinzelt hat es etwa im Sommer 2018 regional Engpässe gegeben, die Trinkwasserversorgung kam in einzelnen Gemeinden gar zum Erliegen. Dies könnte dort wieder drohen, wo „vornehmlich Quellwasser oder Grundwasser aus kleinen Aquiferen zur Trinkwasserversorgung genutzt wird“, sagt Wissenschaftler Hahn.

Trinkwasserversorgung absichern

Welche Maßnahmen sollte die Bundesregierung ergreifen?

Lange Zeit hat das Wassermanagement keine große Rolle auf der Bundesebene gespielt. Doch in der vergangenen Legislaturperiode hat Ex-Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) eine Nationale Wasserstrategie mit einem Zeithorizont bis 2050 entwickelt. Dem Grundwasserökologen Hahn ist das zu unverbindlich. „Was bisher fehlt, ist eine ganzheitliche Herangehensweise. Es mangelt an einem Ordnungsrahmen, der das Wassermanagement in den Mittelpunkt rückt“, fordert Hahn. Die Ampel-Koalition will deshalb die Wasserstrategie bis Ende des Jahres erneuern. Ziel ist es, die Trinkwasserversorgung abzusichern und die Infrastruktur an die Klimakrise anzupassen. Jörg Rechenberg vom Umweltbundesamt zufolge gibt es zahlreiche Ansatzpunkte: „Eine Maßnahme ist, die Prognosefähigkeit zu optimieren. Diese Daten müssen künftig besser erfasst und bereitgestellt werden.“

Wie entwickelt sich das Wasserangebot in Regionen?

Auch bei den Wasserentnahmen gibt es Verbesserungspotenzial. Da muss zum einen präziser und aktueller erfasst werden, wie viel Wasser tatsächlich entnommen wird. Zum anderen werden in nur 13 von 16 Bundesländern Wasserentnahmeentgelte erhoben. „Es wäre aber wichtig, dass Wasserentnahme überall in Deutschland einen Preis hat, um Sparanreize zu setzen“, so Rechenberg.

Vier Milliarden Euro bis 2027

Was sagen die Koalitionäre dazu?

Die Ampel-Fraktionen sind sich in vielen Punkten mit den Wissenschaftlern einig. So ist ein wesentliches Ziel, Wasser in der Fläche zu halten und sinnvoll zu nutzen. Dies kann dadurch erreicht werden, dass „Rückhalte- und Versickerungsflächen geschaffen, Versiegelungen von Böden aufgebrochen und Städte umgebaut, etwa indem Dachflächen begrünt werden“, sagt der SPD-Bundestagsabgeordnete Helmut Kleebank. Er schlägt zudem vor, dass geklärtes Abwasser genutzt und dem Grundwasser zugeführt wird. „Damit dies möglich ist, müssen die Kläranlagen ertüchtigt werden, um verbliebene Schadstoffe rauszufiltern“, erläutert er. So könne der Grundwasserspiegel wieder steigen.

Für die Maßnahmen will der Bund in den kommenden fünf Jahren vier Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Wenn es nach dem Umweltausschussvorsitzenden des Bundestags, Harald Ebner (Grüne), geht, ist hier Tempo gefragt. „Wir müssen zügig zu Ergebnissen kommen und die Hauptprobleme adressieren“, sagt Ebner. Dazu zählt er ebenso wie das Umweltbundesamt, Klarheit über die Wasservorräte und Bedarfe zu schaffen. Die Bundesregierung arbeite schon daran, ein Niedrigwasserinformationssystem auf den Weg zu bringen. „Zudem müssen wir alte Privilegien mit billigen Wasserentnahmerechten auf den Prüfstand stellen, um zu einer größeren Verteilungsgerechtigkeit zu kommen“, sagt er.

Der FDP-Bundestagsabgeordnete Muhanad Al-Halak sieht die Ampel gut präpariert für die Herausforderungen. „Zum ersten Mal legt eine Bundesregierung in ihrem Koalitionsvertrag einen wirklich starken Fokus auf das Thema Wasser. Das sehe ich sehr positiv“, sagt Al-Halak. Das Umweltausschussmitglied sieht in der Digitalisierung von Wasserzählern sowie im Bürokratieabbau Potenzial. „Wir haben als Koalition ein Ziel, und das ist Wassermanagement an den Klimawandel anzupassen und Vorsorge zu treffen.“