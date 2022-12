Versagen auf ganzer Schiene: Die Unpünktlichkeit der Bahn ist nur ein Teil der Misere

Über die Bahn zu schimpfen, ist nicht sonderlich originell – und die Vermutung liegt nahe, die Deutschen lamentierten eben gerne auf hohem Niveau. Leider verhält es sich in diesem Fall nicht so.

Die Fahrgäste hierzulande haben jeden Grund, sich über die Bahn – und noch viel vehementer – über die Verkehrspolitik zu beschweren. Denn dass viele Züge unpünktlich sind, ist nur ein Teil der Misere.

Dazu kommen heruntergekommene, im Winter eiskalte Bahnhöfe, an denen es weder Aufzug noch Rolltreppe für alte und behinderte Menschen gibt. Spärliche Informationen, wenn überhaupt. Wohl denen, die die Bahn-App auf ihr Handy geladen haben. Diese Reisenden erfahren immerhin, wann und auf welchem Gleis mit einem Zug zu rechnen ist.

Es ist unfassbar, wie sträflich die Bahninfrastruktur in Deutschland vernachlässigt wurde. Doch den Verantwortlichen in Bund und Ländern scheint die Dringlichkeit der Probleme immer noch nicht bewusst zu sein.

Statt alle Kraft auf den Ausbau des Schienennetzes und die Modernisierung von Stellwerken, Weichen und Zügen zu konzentrieren, wird mit großem Tamtam und viel Geld ein bundesweit einheitliches Ticket für den Nah- und Regionalverkehr vorangebracht.

Natürlich ist eine solche Fahrkarte an sich etwas Feines. Doch was nützt sie, wenn jede Zugfahrt das Potenzial zum Abenteuer hat und sich im ländlichen Raum der öffentliche Nahverkehr auf den Schulbus beschränkt?

Die Baustellen der Bahn sind so mannigfaltig, dass sich die besten Köpfe im Land ans Werk machen müssten, um die Probleme in den nächsten Jahren in den Griff zu bekommen. Doch davon ist die Realität weit entfernt.

Im Verkehrsministerium in Berlin entscheiden Politiker, für die der Personen- und Güterverkehr auf der Schiene offensichtlich nur zweite Wahl ist. Daran hat auch der Regierungswechsel nichts geändert.

Entsprechend gering sind die Investitionen in die Bahn. Während in der Schweiz im Jahr 2021 pro Kopf 413 Euro in das Schienennetz investiert wurden, waren es hierzulande 124 Euro.

Solange das so ist, wird sich auch an den ungeschriebenen Regeln für Reisende wenig ändern: Wer eine Chance haben will, pünktlich anzukommen, sollte nicht umsteigen. Wer nicht schnell rennen kann, mit dem Auto fahren.