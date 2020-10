Verordnete Frauen-Quote für Parteien bringt gar nichts

Zu viele Parteien in Deutschland sind noch immer nicht in der Lage sind, in etwa gleich viele Frauen und Männer aufzustellen. Das ist eine gravierender Missstand. Auf Dauer schadet es Politik und Gesellschaft.

Doch demokratischen Parteien per Gesetz eine Quote vorzuschreiben, ist verfassungswidrig. Und es ist der falsche Weg.

Jede Partei ist in der Pflicht, ihren Weg zu Geschlechterparität zu finden. Männerbünde, familienunfreundliche Formate der Parteiarbeit, überkommene Rituale – daran hätte längst überall gearbeitet werden müssen. Reformen des Wahlrechts wie etwa in Baden-Württemberg zuletzt gescheitert können helfen.

Die Verfassung zu beugen, schadet jedoch der Demokratie – auch, wenn es mit guter Absicht passiert.