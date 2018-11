Vergessene deutsche Kriegsopfer in Russland

Margarete Friese (27) starb als erste, am 17. April 1945. Begraben liegt sie anonym auf einem Waldfriedhof in Karelien im Norden Russlands. Am Ende des Zweiten Weltkriegs mussten etwa 1000 deutsche Frauen sechs Monate lang im Lager Padosero als Zwangsarbeiterinnen schuften. Viele waren noch minderjährig.

„180 Frauen und Männer sind hier gestorben“, sagt Anatoli Antonowitsch (54). Der Unternehmer aus der nahen Republikshauptstadt Petrosawodsk kümmert sich als Freiwilliger um deutsche Kriegsgräber. Er hofft darauf, dass auch von deutscher Seite noch mehr unternommen wird, um das Andenken an die Toten in dieser Region zu pflegen.

Still ist es auf der Lichtung im Kiefernwald, erste Schneeflocken fallen. Ein großes Kreuz und kleine Dreiergruppen von Kreuzen markieren den Friedhof, der 1997 eingerichtet wurde. „Hier ruhen Kriegsgefangene – Opfer des Zweiten Weltkriegs“, steht auf einer Tafel. Das Lager lag ein paar hundert Meter entfernt an einem See, heute stehen dort friedliche Wochenendhäuser. „Achtung, streunende Bären!“, warnt ein Schild vor Betreten des Waldes.

Das Schicksal der zivilen deutschen Zwangsarbeiterinnen und -arbeiter in der Sowjetunion ist eine wenig bekannte Episode des Krieges. Das faschistische Deutschland hat Millionen Männer und Frauen aus Osteuropa zur Zwangsarbeit gezwungen. Aber auch der sowjetische Diktator Josef Stalin ordnete an, dass Deutschland Wiedergutmachung durch Arbeit leisten müsse. Insgesamt wurden 1944/45 nach russischen Angaben 270 000 Deutsche dafür in die Sowjetunion verschleppt.

Die Frauen und Mädchen in Padosero stammten fast alle aus Ostpreußen. Die Rote Armee hatte sie auf dem Vormarsch wahllos aufgegriffen und in überfüllte Güterwagons gesteckt. Viele überlebten schon die wochenlange Fahrt nicht. Die anderen kamen krank und halbverhungert im Lager 517/2 in Karelien an, wo noch dicker Schnee lag. Ein 16-jähriges Mädchen namens Hedwig war die zweite Tote.

Karelien ist voll von Gräbern. Die Herrschaft der Diktatoren Adolf Hitler und Josef Stalin hat auch diese abgelegene russische Gegend an der Grenze zu Finnland zu „Bloodlands“ (so der US-Historiker Timothy Snider) gemacht. Zwar kämpften hier keine deutschen Soldaten, aber Tausende starben später als Kriegsgefangene.

In Karelien lag auch der Ursprung des sowjetischen Lagersystems. Zehntausende Menschen wurden im schlimmsten Stalin-Terror 1937/38 an Orten wie Sandarmoch oder Krasny Bor bei Petrosawodsk erschossen. Der Historiker Juri Dmitrijew, Vorsitzender der Menschenrechtsgruppe Memorial in Karelien, hat diese Orte aufgespürt.

Sie sind heute Gedenkstätten. Doch im Russland unter Präsident Wladimir Putin wird versucht, die Geschichte dieser Orte umzuschreiben und Stalin zu entlasten. Finnische Soldaten hätten dort Rotarmisten erschossen, heißt es auf einmal über Sandarmoch. Dmitrijew und sein Kollege Sergej Koltyrin werden in einem Prozess in Petrosawodsk wegen angeblichen Kindesmissbrauchs verunglimpft.

Über die Geschichte des Frauenlagers Padosero hat Juri Tschuchin geschrieben, der Gründer von Memorial in Karelien, der als ehemaliger Polizeioffizier an Akten und Namenslisten kam. Stacheldraht umgab 1945 das Lager mit zehn Baracken, es war kaum bewacht. Ein russischer Jugendlicher mit Flinte passte bei der Waldarbeit auf die Frauen auf. „Sie sind sogar singend zur Arbeit gegangen“, erzählte er später.

Viel konnten die Frauen beim Bäumefällen nicht ausrichten. „Die Zwangsarbeit war nichts als Schinderei“, schreibt Martha Grüner, eine Überlebende. „Ein Mädchen von 16 Jahren sollte die zerstörte Sowjetunion wieder aufbauen helfen. Das war ein Hohn.“ Viele Gefangene tauschten ihre deutsche Kleidung gegen Lebensmittel ein, doch kurz nach dem Krieg hatten auch die sowjetischen Dörfler kaum zu essen. Im hellen nördlichen Sommer badeten die Frauen im See.

Für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge steht der Friedhof von Padosero stellvertretend für alle Opfer der Zwangsarbeit. Genauso wird auf einem Friedhof in Petrosawodsk aller Kriegsgefangenenlager in Karelien gedacht. 62 Ortsnamen sind auf Steinen vermerkt. Umbettungen wie bei im Kampf gefallenen Soldaten seien nicht geplant, teilte der Volksbund in Kassel mit.

Anatoli Antonowitsch ist Veteran des sowjetischen Krieges in Afghanistan. Ihm lassen die deutschen Kriegsgefangenengräber in seiner Heimat keine Ruhe. Viele der geschätzt 4000 Gräber seien noch zu finden, sagt er. Für den Landkreis Pudosch östlich des Onegasees gibt es eine Liste mit Namen und Begräbnisorten, dort hat Antonowitsch vor einigen Jahren mit Gleichgesinnten gesucht. Oft mache die Schneeschmelze die flachen Hügel sichtbar, berichtet er. „In Podporoschje liegen mitten im Ort etwa 100 Gräber“, sagt er. Die Dorfbewohner wüssten Bescheid, sie kümmerten sich freiwillig um die Gräber. Die deutsche Seite sollte so etwas unterstützen, damit die Stätten markiert und gepflegt werden, fordert Antonowitsch.

Auch in Padosero senst ein Dorfbewohner manchmal den Weg zum Friedhof frei. Im Oktober 1945 wurde das Lager geschlossen. Minderjährige und Kranke durften nach Deutschland zurückkehren, die meisten wurden auf andere Arbeitslager verteilt. Gustav Godlinski (59), gestorben am 9. Oktober 1945, war der letzte Tote in Padosero.