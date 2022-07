Verfassungsrechtler: Auch in der Pandemiebekämpfung gibt es rote Linien

Auch in der Pandemie darf der Staat nicht alles. Darauf pocht Hans-Jürgen Papier, ehemaliger Präsident des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe. Im Interview erklärt er, warum er die Voraussetzungen für eine Impfpflicht nicht erfüllt sieht, warum unangemeldete Corona-Demonstrationen nicht aufgelöst werden müssen und warum er die Balance zwischen Freiheit und Sicherheit gefährdet sieht.

Der Titel Ihres jüngsten Buches lautet „Freiheit in Gefahr“, es ist unter dem Eindruck der Corona-Pandemie entstanden. Wer bedroht unsere Freiheit?

Sie wird staatlicherseits nicht in böser Absicht angegriffen. Es schwindet aber das Bewusstsein für ihren Wert und ihren Sinn. Wir beobachten seit geraumer Zeit, spätestens mit Einsetzen der terroristischen Bedrohungen, einen gewissen Paradigmenwechsel im Verhältnis von Freiheit und Sicherheit. Beides zu gewährleisten, gehört zu den Hauptaufgaben des Rechtsstaates, und zwischen beiden ist immer schon eine Spannungslage gegeben. Dabei meine ich die Sicherheit im weiteren Sinn, nicht nur die Abwehr körperlicher Gewalt, sondern beispielsweise auch die sanitäre und ökologische Sicherheit.

Selbstverständlich gibt es rote Linien. Und zwar in Gestalt der Freiheitsrechte.

Wenn es in der Bevölkerung einen Bewusstseinswandel gibt, ist es dann nicht logisch, dass die Politik diesen nachvollzieht?

Politisch kann ich das schon verstehen. Aber maßgeblich für die Politik ist auch die Verfassungsrechtslage. Im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland spielen die Freiheitsrechte eine herausragende Rolle, sie wurden bewusst als durchsetzbare Rechte des Einzelnen an den Anfang der Verfassung gestellt. Das ist keine Verfassungslyrik. Jeder kann seine Freiheitsrechte einklagen. Sie gelten nicht grenzenlos, und damit man sie ausüben kann, muss der Staat auch ein gewisses Maß an Sicherheit gewähren.

Aber es ist eben eine angemessene Balance herzustellen zwischen Sicherheit und Freiheit. Und ich beklage, dass dieses Ausbalancieren in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten zunehmend zulasten der Freiheit gegangen ist. Das gilt auch in der Pandemiebekämpfung. Der Bundeskanzler hat es vor einigen Monaten so ausgedrückt, dass es hier keine roten Linien gebe. Da muss ich klar widersprechen. Selbstverständlich gibt es rote Linien. Und zwar in Gestalt der Freiheitsrechte.

Noch immer nicht genug Wissen über die Pandemie

Am Anfang der Pandemie wusste man noch nicht so viel über das Coronavirus, und es gab auch keinen Impfschutz – ist da die Entscheidung, dem Schutz der Gesundheit im Zweifelsfall stärker zu gewichten als individuelle Freiheitsrechte, nicht verständlich?

Das war in der Anfangsphase der Pandemie durchaus zu rechtfertigen. Aber inzwischen sind zweieinhalb Jahre vergangen. Der Sachverständigenausschuss zur Bewertung der Corona-Maßnahmen hat kürzlich völlig zu Recht festgestellt, dass eine zuverlässige Evaluation der Maßnahmen in weiten Teilen nicht möglich ist, weil es versäumt wurde, rechtzeitig die nötigen Daten zu erheben.

Es kann doch nicht angehen, dass staatliche Eingriffe in die Freiheitsrechte dauerhaft legitimiert werden, weil die Ungewissheiten, die zu Beginn der Pandemie verständlicherweise herrschten, aufgrund fehlender Datenerhebungen immer noch fortbestehen.

Gab es in der Pandemiepolitik einen Punkt, ab dem die Abwägung zwischen Sicherheit und Freiheit anders hätte ausfallen müssen?

Ich meine schon, dass man etwa im Laufe des Jahres 2021, spätestens mit dem Beginn des vorigen Herbstes, genauer hätte Bescheid wissen müssen. Jetzt steht der nächste Herbst und Winter bevor, und was das Wissen um die Wirksamkeit und um die Folgen der Schutzmaßnahmen anbelangt, stehen wir in weiten Teilen etwa da, wo wir auch vor zwei Jahren standen. Das ist ein erheblicher Mangel, finde ich.

Eine Rolle in der Pandemiebekämpfung haben Corona-Schnelltests geführt. Manche Kritiker der staatlichen Corona-Maßnahmen haben diese verweigert und sich dabei ebenfalls auf ihre individuellen Freiheitsrechte berufen. Zurecht?

An den äußeren Rändern des politischen Spektrums ist ziemlich viel Unfug verbreitet worden. Eingriffe wie die Maskenpflicht in geschlossenen Räumen, die Wahrung bestimmter Abstands- und Hygieneregeln oder auch die Vorschrift, sich gegebenenfalls testen zu lassen, sind ja relativ milde Freiheitsbeschränkungen.

Hier ist die Rechtfertigungslast für den Staat unter dem Aspekt der Verhältnismäßigkeit selbstverständlich viel weniger streng als bei schwerwiegenden Grundrechtseingriffen wie einer Ausgangssperre oder bei rigorosen Kontaktverboten, Betriebsschließungen und Auftrittsverboten. Letztere Eingriffe können zur Vernichtung wirtschaftlicher Existenzen führen.

Ein wesentliches Grundrecht ist die Demonstrationsfreiheit. Haben die Menschen denn die Freiheit, auf öffentlichem Grund vor dem Privathaus eines Politikers zu demonstrieren, wie es im Februar Gegner der staatlichen Corona-Maßnahmen vor der Haustür von Ministerpräsident Winfried Kretschmann in Laiz getan haben?

Die Versammlungsfreiheit ist ein sehr hohes Gut. Die Grenzen liegen dort, wo die Versammlung zu einer Störung oder einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung wird. Dazu gehört auch, dass von der Versammlung keine Einschüchterungen und Bedrohungen ausgehen dürfen. Bei einer Demonstration vor dem Privathaus eines Ministerpräsidenten kann es ein Potenzial der Einschüchterung und Bedrohung nicht nur des Amtsträgers selbst, sondern auch seiner Familie geben.

Eine besondere Herausforderung war oft, dass Demonstrationen gar nicht angemeldet waren, dass die keinen Versammlungsleiter hatten. Wie kann man darauf reagieren.

Wenn die Voraussetzungen einer zulässigen Versammlung nicht gegeben sind, kann ein Verbot ausgesprochen werden und die Versammlung aufgelöst werden. Aber hier gilt wieder der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Die Polizei muss prüfen, ob eine Auflösung mehr Schaden anrichtet als das Hinnehmen einer gegen formale Regeln verstoßenden Versammlung.

Eine nicht angemeldete Demonstration wird nicht aufgelöst – können Sie es nachvollziehen, wenn andere Bürger, die die Corona-Politik der Regierung unterstützen, dann das Gefühl haben, die Demonstranten tanzen dem Rechtsstaat auf der Nase herum?

Ich bin der letzte, der die Herrschaft des Rechts nicht für besonders wichtig hält. Aber ich bleibe dabei, es ist eine Frage des Einzelfalls, des rechten Maßes. Die Polizeiführung muss entscheiden, ob sie mit hoheitlicher Gewalt die Versammlung auflöst oder ob sie von massiven Eingriffen absieht.

Impfpflicht nur, wenn sie Infektionen anderer verhindert

Thema Impfpflicht: Befürworter argumentierten im Bundestag, der Verzicht auf eine Impfpflicht schränke ihre Freiheitsrechte ein, weil damit die Wahrscheinlichkeit steige, auf steigende Inzidenzen künftig erneut mit der Einschränkung des öffentlichen Lebens zu reagieren? Eine Impfpflicht trage also zu mehr Freiheit bei. Können Sie diese Argumentation nachvollziehen?

In dieser Form nicht. Denn es muss ja zunächst einmal konstatiert werden, dass durch die Einführung einer Impfpflicht in das Grundrecht auf Schutz der körperlichen Unversehrtheit eingegriffen wird. Ein solcher Schritt des Gesetzgebers ist nicht gänzlich ausgeschlossen. Doch auch hier gilt wieder der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Es muss hinreichend wahrscheinlich sein, dass eine allgemeine Impfpflicht erforderlich ist, um eine Ausbreitung des Infektionsgeschehens im kommenden Herbst und Winter sowie eine Gefährdung unseres Gesundheitssystems zu verhindern und dass die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht dafür überhaupt geeignet wäre.

Nach heutigem Kenntnisstand verhindert eine Impfung, auch verbunden mit einer Booster-Impfung, nicht die eigene Infektion, und auch nicht die Übertragung der Infektion auf andere. Der reine Selbstschutz vor einer Erkrankung ist noch keine hinreichende Legitimation für eine Impfpflicht. Das Bundesverfassungsgericht hat in anderem Zusammenhang gesagt, aus dem Freiheitsrecht des Artikel 2 Absatz 2 des Grundgesetzes folge auch ein Recht auf Krankheit. Eine Impfpflicht kann also nur dazu dienen, Dritte oder das gesamte Gesundheitssystem zu schützen.

Jenseits von Corona: Sie haben vor einer „Moralisierung der Politik“ gewarnt. Können Sie das erläutern? Man sollte ja annehmen, dass es gut ist, wenn politische Entscheidungsträger sich von moralischen Wertvorstellungen leiten lassen.

Menschen haben unterschiedliche moralische und ethische Vorstellungen. Diese dürfen nicht gegen geltendes Recht ausgespielt werden, nach dem Motto: der gute Zweck heiligt jedes Mittel. Es gibt Gruppierungen, die meinen, sie seien eigentlich im Recht, wenn sie für höhere Ziele eintreten, den Schutz des Klimas oder der Umwelt etwa. Daraus leiten sie eine Art Notwehrrecht ab. Sie greifen etwa zum Mittel der Nötigung, indem sie sich beispielsweise auf der Straße festkleben.

Solche Fälle müsste man genauso beurteilen wie etwa das Verhalten von Abtreibungsgegnern, die die Praxis eines Arztes blockieren, der Abtreibungen vornimmt. Jeder hat aus seiner Sicht heere Gründe. Aber das Recht ist zu wahren. Niemand darf aufgrund eigener Moralvorstellungen das Recht brechen. Wenn das Schule macht, bekommen wir anarchische Verhältnisse.

An der Berliner Humboldt-Universität wurde der Vortrag einer Wissenschaftlerin zu Geschlechtern in der Biologie abgesagt, weil man Sicherheitsbedenken hatte angesichts angekündigter Gegenproteste. Kein Fall für die Justiz – aber auch eine Bedrohung der Freiheit?

Das würde ich auch schon als Bedrohung ansehen. Freiheitsrechte werden nicht nur durch den Staat bedroht, vielleicht nicht einmal in erster Linie. Bedrohungen gehen beispielsweise auch von der Digitalisierung, der Globalisierung und Ökonomisierung des gesellschaftlichen Lebens aus. Im angesprochenen Fall gehen die Bedrohungen von zivilgesellschaftlicher Seite aus, und zwar mit Blick auf die Freiheit der Wissenschaft.

Dem Staat, und dazu zähle ich die Universität als Körperschaft öffentlichen Rechts, kommt hier eine Schutzpflicht zu. Die Universität hat die Pflicht gehabt, die Durchführung des Vortrags zu ermöglichen, nicht aber ihn abzusagen. Diese Aufgabe des Staates, die Grundrechte seiner Bürgerinnen und Bürger zu schützen, wird zunehmend an Bedeutung gewinnen.