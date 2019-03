Vereitelung von Abschiebungen unterläuft den Rechtsstaat

Kein Geld für Verbände, die der Regierung nicht in den Kram passen: Das riecht nach Populismus – und exakt deswegen wollen Grüne, Linke und Pro Asyl den Vorstoß der Union genau so verstehen. Wer Flüchtlingsräten das Geld kürzen wolle, lege „die Axt an unser demokratisches Gemeinwesen“, zürnt etwa Linken-Chefin Katja Kipping. Geht es auch eine Nummer kleiner?

Tatsächlich geht es nicht um das Mundtotmachen unliebsamer Kritik. Es geht es um konkrete Vorwürfe: Abschiebungen werden verhindert, indem Betroffene vorgewarnt werden. Ein solches Verhalten wird dann als ziviler Ungehorsam gegen eine vermeintlich herzlose Asylpolitik verbrämt.

Zum Rechtsstaat aber gehört neben dem Recht, einen abgelehnten Asylbescheid juristisch anzufechten, auch die Pflicht, nach erfolglosem Ausschöpfen aller Rechtsmittel und bei vollziehbarer Ausreisepflicht das Land zu verlassen. Wer aber die Rechtslage nur dann anerkennt, wenn sie ihm genehm ist, hat offenkundig ein Problem mit dem Rechtsstaat.