Verdacht auf rechten Terror - Generalbundesanwalt sieht „zutiefst rassistische Gesinnung“

Bei einer Gewalttat im hessischen Hanau hat ein Mann zehn Menschen getötet. Sechs weitere Personen wurden verletzt, eine von ihnen schwer. Der Generalbundesanwalt ermittelt. Es besteht der Verdacht auf rechten Terror. Die Chronloogie des Tages.

Das Wichtigste auf einen Blick:

Mann erschießt im hessischen Hanau neun Menschen an vier Tatorten

Mutmaßlicher Täter tot in Wohnung neben weiterer Leiche aufgefunden, wohl der Mutter des Mannes

Mutmaßlicher Täter ist 43-jähriger Deutscher

Hinweise auf rechtsextremes Motiv

Viele der Todesopfer sind Menschen mit Migrationshintergrund

Merkel: "Rassismus ist ein Gift. Der Hass ist ein Gift."

Seehofer ordnet Trauerbeflaggung an

Mahnwachen auch in der Region geplant

Ereignisse, Reaktionen und Informationen im Tagesrückblick

16.26 Uhr: Mahnwache auch in Ulm geplant

Nach der Tat in Hanau ist die Anteilnahme in ganz Deutschland groß. In zahlreichen Städten sind für Donnerstagabend Mahnwachen geplant - auch in der Region. So ruft die Föderation Demokratischer Arbeitervereine über Facebook zu einer Mahnwache auf dem Ulmer Münsterplatz auf. Beginn ist um 19 Uhr.

16.20 Uhr: Türkische Gemeinde in Baden-Württemberg ist entsetzt

Die Türkische Gemeinde in Baden-Württemberg e.V. (tgbw) ist entsetzt über den rassistischen Anschlag in Hanau. Der Landesvorsitzende der tgbw und Bundesvorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland, Gökay Sofuoğlu, erklärt:

„Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen, den Familien und Freunden der Opfer. Ihnen gilt unsere Aufmerksamkeit, unsere Solidarität, unser Mitgefühl. Wir leiden mit ihnen, denn jede und jeder von uns weiß: Das hätte ich sein können."

Die tgbw klage den rassistischen Terror an und verurteile alle, die mit dem Gift des Rassismus Stimmung und Politik machen und die Saat des Hasses breit verteilen.

16.03 Uhr: Mutmaßlicher Schütze war nicht vorbestraft

Der mutmaßliche Schütze von Hanau war nach ersten Erkenntnissen der Ermittler nicht vorbestraft. Es gebe auch keine Verfahren mit politischem Bezug gegen ihn, teilte die Bundesanwaltschaft am Donnerstag in Karlsruhe mit.

Seine Opfer waren zwischen 21 und 44 Jahre alt, unter ihnen seien sowohl ausländische als auch deutsche Staatsbürger.

15.33 Uhr: Täter hatte "zutiefst rassistische Gesinnung"

Der Todesschütze von Hanau hatte nach Angaben von Generalbundesanwalt Peter Frank eine „zutiefst rassistische Gesinnung“. Das habe die Auswertung von Videobotschaften und einer Art Manifest auf dessen Internetseite ergeben, sagte Frank am Donnerstag in Karlsruhe.

Die Bundesanwaltschaft prüft nach der rassistischen Gewalttat von Hanau, ob der mutmaßliche Täter Mitwisser oder Unterstützer für seinen Anschlag hatte. Dazu würden das Umfeld und die Kontakte des Mannes im In- und Ausland abgeklärt, so Frank.

15.24 Uhr: Seehofer will politische Konsequenzen prüfen und ordnet Trauerbeflaggung an

Nach dem rassistischen Anschlag in Hanau hat Bundesinnenminister Horst Seehofer die Prüfung politischer Konsequenzen in Aussicht gestellt. Möglicherweise seien auch weitere Gesetzesänderungen notwendig, sagte der CSU-Politiker am Donnerstag in Hanau. Was sich im Bereich des Rechtsextremismus zuletzt entwickelt habe, sei sehr besorgniserregend.

Die Ermittlungen seien noch nicht abgeschlossen, sagte Seehofer, es deute aber alles auf ein „rassistisches Motiv“ hin. Rassismus sei ein „Gift“, betonte Seehofer, der am Vormittag gemeinsam mit Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) nach Hanau geflogen war.

Christine Lambrecht (SPD), Bundesjustizministerin, Peter Beuth (CDU), Hessischer Innenminister, Horst Seehofer (CSU), Bundesinnenminister, und Volker Bouffier (CDU), Ministerpräsident von Hessen, stehen am Heumarkt in unmittelbarer Nähe eines Tatortes vor den Journalisten. (Foto: Andreas Arnold/dpa)

Lambrecht versprach den Angehörigen der Getöteten Unterstützung. Sie sagte: „Wir werden alles tun, um so gut es geht, in einer solch schwierigen Situation zu helfen. So eine Tat kommt nicht aus dem Nichts“, betonte Lambrecht. Es sei wichtig, dem Hass entgegen zu treten.

Seehofer ordnete Trauerbeflaggung an allen öffentlichen Gebäuden in Deutschland an.

14.23 Uhr: Neun Opfer haben Migrationshintergrund

Die neun Opfer des Todesschützen von Hanau hatten den Ermittlern zufolge einen Migrationshintergrund.

14.12 Uhr: Bundesminister Seehofer und Lambrecht in Hanau eingetroffen

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) sind in Hanau eingetroffen, um sich über die Hintergründe der Gewalttat zu informieren. Sie wollten am Nachmittag auf dem Heumarkt, einem der Tatorte, über aktuelle Erkenntnisse informieren, kündigte ein Sprecher der hessischen Staatskanzlei an. Die Minister trafen sich mit dem hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier (CDU).

Blumen liegen in der Nähe eines Tatorts in der Innenstadt. (Foto: Andreas Arnold/dpa)

13.57 Uhr: Fünf türkische Staatsbürger unter den Toten

Unter den Todesopfern in Hanau sind nach Angaben der türkischen Botschaft in Berlin auch fünf türkische Staatsbürger. Ein Sprecher der Botschaft bestätigte am Donnerstag einen entsprechenden Bericht der Nachrichtenagentur Anadolu, die sich auf den türkischen Botschafter in Berlin berufen hatte.

13.25 Uhr: Bundespräsident reist nach Hanau

Zu der Mahnwache am Abend wird auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Hanau erwartet. Im Rathaus soll zudem von Donnerstag an ein Kondolenzbuch ausliegen, in dem die Bürger ihre Trauer zum Ausdruck bringen können, so Hanaus Oberbürgermeister Claus Kaminsky.

13.00 Uhr: Auschwitz Komitee: "Rechtsextremer Hass wird alltäglicher"

Das Internationale Auschwitz Komitee hat sein Entsetzen über die Gewalttat im hessischen Hanau ausgedrückt. Auschwitz-Überlebende in aller Welt würden in den mutmaßlichen Morden eine neue Demonstration der Macht rechtsextremen Hasses sehen, „der immer alltäglicher wird und überall auftreten kann“, sagte Christoph Heubner, Exekutiv-Vizepräsident des Komitees, am Donnerstag in Berlin.

Terroristische Einzeltäter seien in der „virtuellen Welt des rechten Hasses bestens vernetzt“ und sähen sich von Parteien wie der AfD „getragen“. Sie würden zeigen, „wie einfach es mittlerweile geworden ist, Andersdenke und Anderslebende hinzurichten“. Der Staat scheine hierfür nicht gewappnet zu sein. Heubner plädierte für einen „Gipfel der demokratischen Parteien“, bei dem über die veränderte Gefahrenlage gesprochen werde.

12.55 Uhr: Innenausschuss plant Sondersitzung

Der Innenausschuss im Bundestag plant am kommenden Donnerstag eine Sondersitzung zur Gewalttat von Hanau. Sie habe die Sitzung für 10.30 Uhr beantragt, „um mehr über die Hintergründe zu erfahren“, teilte die Ausschussvorsitzende Andrea Lindholz (CSU) am Donnerstag mit. „Damit erhalten die Behörden genügend Zeit, um einen soliden Ermittlungsstand aufzubauen.“ Priorität habe nun zunächst die Ermittlungsarbeit.

„Dieser Anschlag galt unserer freiheitlichen Art zu leben und trifft uns tief“, betonte Lindholz. „Mein aufrechtes Mitgefühl gilt den Angehörigen der Opfer. Den Verletzten wünsche ich vollständige und schnelle Genesung.“

12.25 Uhr: Merkel: "Hass ist Gift in unserer Gesellschaft"

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich in einer Pressekonferenz zu der Gewalttat in deutlichen Worten geäußert: "Vieles weist darauf hin, dass der Täter aus rechtsextremistischen Motiven gehandelt hat. Rassismus ist ein Gift. Der Hass ist ein Gift. Und dieses Gift existiert in unserer Gesellschaft. Wir stellen uns denen, die versuchen, Deutschland zu spalten, mit aller Kraft und Entschlossenheit entgegen", so die Kanzlerin.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich in einer Pressekonferenz zu der Gewalttat in deutlichen Worten geäußert. (Foto: Tobias Schwarz)

Zuvor hatte Merkel den Angehörigen der Opfer ihr Beileid ausgesprochen und die Hoffnung geäußert, "dass die Anteilnahme in Deutschland und darüber hinaus Ihnen Kraft geben kann".

12.15 Uhr Laschet: "Der Feind steht rechts!"

"Wir trauern, wir fühlen, wir leiden mit den Familien der Opfer in Hanau", erklärt, Armin Laschet, CDU-Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen auf Twitter. "Wir geloben alles Menschenmögliche zu tun, um rechtes Denken, Hetzen und Morden zu besiegen. Der Feind steht rechts! Er träufelt sein Gift in unsere Gemeinschaft. Wir müssen kämpfen", so Laschet unter dem Hashtag #nulltoleranz weiter.

Wir trauern, wir fühlen, wir leiden mit den Familien der Opfer in #Hanau . Und wir geloben alles menschenmögliche zu Tun, um rechtes Denken, Hetzen und Morden zu besiegen. Der Feind steht rechts! Er träufelt sein Gift in unsere Gemeinschaft. Wir müssen kämpfen. #nulltoleranz— Armin Laschet (@ArminLaschet) February 20, 2020

12.03 Uhr: Bayerns Innenminister spricht von rechtsradikaler Tat

Nach Angaben von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat die Tat einen rechtsradikalen Hintergrund. Davon müsse man aufgrund aufgefundener Materialien ausgehen, sagte er nach einer Telefonschalte der Innenminister von Bund und Ländern.

Außerdem soll geprüft werden, ob die anstehenden Faschingsumzüge in Deutschland und Treffpunkte von Migranten verstärkt geschützt werden sollen, sagte Herrmann. Da seien sich die Innenminister von Bund und Ländern einig gewesen. „Denn wir wissen aus der Vergangenheit, dass grundsätzlich solche Taten auch Nachahmertaten haben können.

12.00 Uhr: Islamverbände fordern mehr Engagement

Die vier großen Islamverbände in Deutschland haben nach der Gewalttat in Hanau mehr Engagement im Kampf gegen rechten Terror gefordert. Die Gewalt habe sich gegen Migranten als Zielgruppe gerichtet, betonte der Koordinationsrat der Muslime (KRM) am Donnerstag in Köln.

Der KRM betonte, man verlange schon seit Monaten, „gegen die rechte Hetze und gegen Islamfeindlichkeit deutlich Stellung zu beziehen.“ Der Terror bedrohe alle. Die Politik habe das Problem rechter Gewalt unterschätzt. Alle Akteure der Gesellschaft sollten ein Zeichen der Solidarität mit den Opfern rechter Angriffe setzen, so der Zusammenschluss von Türkisch-Islamischer Union Ditib, Zentralrat der Muslime, Islamrat IRD und Kulturzentrenverband VIKZ.

Passanten haben an einem Tatort Blumen in Gedenken der Opfer hinterlegt. (Foto: Thomas Lohnes / dpa)

11.53 Uhr: Außenminister ruft zum Kampf gegen rechten Terror auf

Nach der Gewalttat in Hanau hat Außenminister Heiko Maas (SPD) zu verstärktem Kampf gegen rechten Terror aufgerufen. „Rechtsterrorismus ist wieder zu einer Gefahr für unser Land geworden“, betonte Maas am Donnerstag auf Twitter. Es sei längst Zeit zu erkennen: „Demokratie muss sich wehren gegen die Feinde der Freiheit.“ Das gelte für den Rechtsstaat. „Das gilt aber auch für uns alle.“

Wenn sich der Verdacht erhärte, sei die grauenhafte Tat in Hanau der dritte rechtsextreme Mordanschlag in Deutschland in einem Jahr, so Maas mit Blick auf die Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU) und den Anschlag in Halle.

11.42 Uhr: Vizekanzler Scholz fordert Konsequenzen in Politik und Gesellschaft

Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) hat nach der Gewalttat von Hanau Konsequenzen in Politik und Gesellschaft gefordert. „Unsere politischen Debatten dürfen sich nicht davor herumdrücken, dass es 75 Jahre nach Ende der NS-Diktatur wieder rechten Terror in Deutschland gibt“, sagte der Finanzminister am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Die Sicherheitsbehörden müssten mit aller Konsequenz den Kampf gegen rechten Terror führen. Doch auch die Gesellschaft müsse „unsere liberale, weltoffene Demokratie gegen ihre Feinde verteidigen“.

Scholz sprach den Angehörigen der Opfer von Hanau sein Mitgefühl aus. „Wir sollten es aber nicht dabei belassen, unsere Bestürzung und Erschütterung über diese unfassbare Tat auszudrücken“, sagte er. Zum dritten Mal innerhalb von nicht einmal neun Monaten seien Menschen in Deutschland von „Rechtsterroristen“ ermordet worden. „Deshalb dürfen wir nicht zur Tagesordnung übergehen“, forderte Scholz in Erinnerung an das tödliche Attentat auf den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke und den Anschlag von Halle.

Die Spurensicherung an einem der Tatorte. (Foto: Boris Roessler)

11.40 Uhr: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bekundet Beileid

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat sich entsetzt über die Gewalttat von Hanau gezeigt. „Die Tragödie, die sich gestern Nacht in Hanau ereignet hat, hat mich zutiefst erschüttert“, schrieb die CDU-Politikerin am Donnerstag auf Twitter. Ihre Gedanken seien bei den Familien und Freunden der Opfer. Ihnen sprach von der Leyen ihr Beileid aus. „Wir trauern heute mit Ihnen.“

11.36: AfD-Fraktionsvorsitzende "erschüttert"

Zu der Gewalttat in Hanau äußern sich auch die Vorsitzenden der AfD-Fraktion, Alice Weidel und Alexander Gauland: „Das abscheuliche Verbrechen in Hanau erschüttert uns zutiefst und macht uns fassungslos. Unsere Gedanken und unser Mitgefühl gelten den Opfern dieser grauenvollen Gewalttat und ihren Angehörigen. Den Verletzten wünschen wir eine schnelle Genesung.”

11.33: Türkei spricht von rassistischem Angriff

Die Türkei hat die Gewalttaten mit mehreren Toten in Hanau als „rassistischen Angriff“ verurteilt und eine schnelle Aufklärung gefordert. „Wir erwarten von den deutschen Behörden maximale Anstrengungen, um den Vorfall aufzuklären“, schrieb der Sprecher des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, Ibrahim Kalin, am Donnerstag auf Twitter. Er sprach von einem „rassistischen Angriff“ und „unseren Bürgern“, die bei der Tat ums Leben gekommen seien.

Bei dem Terroranschlag von Hanau hat der Täter nach Augenzeugenberichten auf türkische Gäste und Angestellte eines Schnell-Imbisses geschossen. Der Imbiss-Besitzer sagte der Online-Ausgabe der Zeitung „Hürriyet“, der Todesschütze habe zunächst auf drei türkische Gäste gefeuert, die beim Essen saßen und danach auf einen türkischen Kellner. Anschließend sei der Täter nebenan in die „Arena“-Bar gegangen.

11.26 Uhr: Bundespräsident Steinmeier verurteilt die Tat

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sein Entsetzen über die „terroristische Gewalttat in Hanau“ zum Ausdruck gebracht. Der Bundespräsident erklärte am Donnerstag in Berlin: „Meine tiefe Trauer und Anteilnahme gelten den Opfern und ihren Angehörigen. Den Verletzten wünsche ich baldige Genesung. Ich stehe an der Seite aller Menschen, die durch rassistischen Hass bedroht werden. Sie sind nicht allein.“

Steinmeier zeigte sich aber „überzeugt: Die große Mehrheit der Menschen in Deutschland verurteilt diese Tat und jede Form von Rassismus, Hass und Gewalt. Wir werden nicht nachlassen, für das friedliche Miteinander in unserem Land einzustehen.“

SEK-Beamte sind in der Nähe eines Tatorts im Einsatz. (Foto: Boris Roessler / dpa)

11.20 Uhr: SPD ruft zur Mahnwache am Brandenburger Tor auf

Die SPD hat nach der Gewalttat von Hanau zu einer Mahnwache vor dem Brandenburger Tor in Berlin aufgerufen. „Wir müssen ein Zeichen setzen. Gegen den rechten Terror, gegen den rechten Hass, gegen Faschismus“, schrieb Generalsekretär Lars Klingbeil am Donnerstag auf Twitter. Bei einer Solidaritätsbekundung am Donnerstagabend um 18 Uhr solle deutlich werden, „dass wir den Hetzern und rechten Terroristen nicht unser Land überlassen“.

11.18 Uhr: Grüne fordern rasche Aufklärung

Die Grünen im Bundestag fordern eine rasche Aufklärung der Gewalttat in Hanau. „Wenn sich bestätigt, dass diese grausame Tat aus rechtsextremen Motiven heraus erfolgte, muss neben vielen anderen Fragen sehr schnell geklärt werden, ob auch hier die Strategie eines Bürgerkriegsszenarios verfolgt wurde“, sagte die innenpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion im Bundestag, Irene Mihalic, am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. „Dann wären die Festnahmen von letzter Woche wohl nur die Spitze des Eisberges.“

11.15 Uhr: Mutmaßlicher Täter erschoss sich und seine Mutter wohl selbst

Hessens Innenminister erläuterte, der Todesschütze habe am späten Mittwochabend in zwei Shisha-Bars und in einem Kiosk das Feuer eröffnet. Auch ein Auto sei beschossen worden. Damit handelt es sich um vier Tatorte. Der Täter habe später vermutlich auch sich und seine Mutter erschossen, sagte der Innenminister.

11.00 Uhr: Söder fassungslos

CSU-Chef Markus Söder hat die Gewaltverbrechen mit elf Toten im hessischen Hanau als menschenverachtende Taten verurteilt. „Die brutalen und menschenverachtenden Taten in Hanau lassen uns alle fassungslos zurück. In Gedanken sind wir bei den Angehörigen der Opfer und wünschen ihnen viel Kraft in diesen schweren Stunden“, sagte der bayerische Ministerpräsident am Donnerstag in München. Er wünsche den Verletzten eine schnelle und vollständige Genesung. „Der Rechtsstaat wird sich solchen Gewalttaten mit aller Härte und Entschiedenheit entgegenstellen.“

10.50 Uhr: Viele der Opfer haben einen Migrationshintergrund

Unter den Todesopfern von Hanau sind nach ersten Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden viele Menschen mit Migrationshintergrund. Ob unter ihnen auch ausländische Staatsbürger sind, war zunächst nicht bekannt.

Durch Schüsse sind im hessischen Hanau mehrere Menschen getötet worden. (Foto: Boris Roessler / dpa)

10.45 Uhr: Mahnwache für die Opfer geplant

In der Stadt Hanau soll am Donnerstagabend eine Mahnwache für die Opfer des schweren Gewaltverbrechens stattfinden. Dazu habe Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD)aufgerufen, sagte eine Stadtsprecherin. Die Gedenkveranstaltung soll am Abend um 18 Uhr auf dem Marktplatz beginnen. Gleichzeitig kündigte der Deutsche Gewerkschaftsbund anlässlich der mutmaßlich rassistisch motivierten Gewalttat eine Kundgebung zur gleichen Zeit an der Frankfurter Paulskirche an.

10.40 Uhr: Hessischer Landtag sagt Sitzung ab

Der hessische Landtag hat wegen des Gewaltverbrechens in Hanau mit insgesamt elf Toten seine Sitzung am Donnerstag abgesagt. "Wir gedenken der Opfer der schrecklichen und unfassbaren Gewalttat in Hanau und sind tief betroffen", sagte Landtagspräsident Boris Rhein (CDU) in Wiesbaden. "Heute ist nicht der Tag für politische Debatten, deswegen setzen wir die Sitzung des hessischen Landtages nicht fort." Im Parlament gab es lediglich eine Gedenkminute für die Opfer und deren Angehörigen und eine kurze Erklärung von Innenminister Peter Beuth (CDU). An den öffentlichen Gebäuden im Land wurde Trauerbeflaggung angeordnet.

Der mutmaßliche Täter sei später ebenfalls tot aufgefunden worden. (Foto: Boris Roessler)

10.25 Uhr: Bouffier schockiert, sprachlos, traurig

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat das Gewaltverbrechen in Hanau mit mehreren Toten als furchtbares Verbrechen bezeichnet. Es schockiere, mache sprachlos und "unendlich traurig", sagte der Regierungschef am Donnerstag in Wiesbaden. Die Taten in Hanau seien ein Verbrechen, das in seiner Dimension außergewöhnlich sei.

"Wir sind jetzt in einer Situation, in der wir Einiges wissen, vieles noch nicht", erklärte Bouffier. Es werde sehr viel spekuliert. Bouffier rief die Bürger auf, sich nicht an diesen Spekulationen zu beteiligen. Es sei noch zu früh für eine Beurteilung der Lage.

Er habe am Morgen bereits mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) telefoniert, um sie über die vorliegenden Erkenntnisse zu informieren, sagte Bouffier. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) und er selbst werden im Laufe des Tages nach Hanau fahren.

10.00 Uhr: Verdacht auf rechten Terror

Die Generalbundesanwaltschaft ermittelt nach der Gewalttat in Hanau laut dem hessischen Innenminister Peter Beuth wegen Terrorverdachts. Nach jetzigen Erkenntnissen sei ein fremdenfeindliches Motiv durchaus gegeben, sagte Beuth (CDU) am Donnerstag im Landtag in Wiesbaden.

Die Hintergründe aus der Nacht: