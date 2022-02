Verantwortung übernehmen

Politiker, die jetzt in das allgemeine Wehklagen über die mangelhafte Ausstattung der Bundeswehr einstimmen und sich öffentlichkeitswirksam über den beklagenswerten Zustand der Truppe wundern, müssen sich fragen lassen: Wo waren Sie eigentlich in den vergangenen Jahrzehnten, als die verschiedenen Wehrbeauftragten Sie immer und wieder über U-Boote, die nicht tauchen, Hubschrauber, die nicht fliegen, Panzer, die nicht schießen, Wäsche, die nicht wärmt, informierte und Alarm schlug? Warum schufen Sie nicht Abhilfe oder forderten diese ein? Offensichtlich litten vor allem die Grünen und die SPD an selektiver Wahrnehmung der olivgrünen Tristesse.

Die Bundeswehr braucht jetzt, nach Jahrzehnten der Vernachlässigung, nicht nur mehr Aufmerksamkeit durch die Politik. Die Soldatinnen und Soldaten sind es auch leid, mit „freundlichem Desinteresse“, wie der damalige Bundespräsident Horst Köhler es nannte, unbeachtet zu bleiben. Um es auf den Punkt zu bringen: Die Deutschen haben von der Politik sozialen Frieden bestellt. Seit 30 Jahren. Und bekommen. Die äußere Sicherheit haben sie im Bündnis und bei den Amerikanern bestellt. Und bekommen. Sich aber nicht dafür interessiert. Und wollten auch nicht zahlen.

Das dürfte sich jetzt ändern.

Vor allem braucht die Bundeswehr mehr Mut zum Geldausgeben, weniger Wahnsinn im Beschaffungswesen und mehr Wille zur Übernahme von Verantwortung in der Truppe.

Wenn Finanzminister Christian Lindner (FDP) mehr Geld für die Bundeswehr ankündigt und kritisiert, dass die Finanzplanung der alten Bundesregierung Ausgabenkürzungen für die Bundeswehr vorsahen, dann ist das richtig. Die Forderung: Noch richtiger wäre es, die bereits bewilligten Mittel zeitnah auszugeben. Aus den Stäben ist zu hören, dass Gelder gar nicht verwendet werden konnten: Bürokratische Hemmnisse, die vor allem das seit Jahren überforderte Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr zu legen weiß, bremsen den Reformeifer.

Projekte verzögern sich, Kosten explodieren, Waffensysteme werden technisch schlechter ausgeliefert als geplant, weil diese Koblenzer Behörde sich nicht als Dienstleister der Truppe, sondern als Zentrum der bürokratischen Bedenkenträger etablieren konnte. Die Forderung: Wenn eine Behörde es beispielsweise nicht schafft, den Transportflieger A 400 M, den Schützenpanzer Puma oder Drohnen einsatzfähig und rechtzeitig zu beschaffen, gehört sie aufgelöst. Und neu aufgestellt, dass sie der Truppe dient.

Bleibt der Blick auf das Verantwortungs-Pingpong in der Truppe: Entscheidungen werden nicht getroffen, da, vom Gefreiten bis zum General, die Angst vor Übernahme von Verantwortung grassiert. Paradox: Wo klare Führung gefragt ist, wird sie häufig nicht gelebt. Die Forderung: Die jeweiligen Vorgesetzten müssen ihren Mitarbeitenden den Rücken stärken, dürfen ihnen nicht in den Rücken fallen.

Verteidigungsministern Christiane Lambrecht (SPD) muss schnell und entschlossen handeln. Durch den russischen Angriff auf die Ukraine ist klar geworden: Die Zeit für immer neue, dafür aber ergebnisfreie Diskussionen ist vorbei.