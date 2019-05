Venezuela erlebt Stunden voller Gewalt

Über Venezuela lag am Mittwochmorgen eine erwartungsvolle Spannung. Die Hauptstadt Caracas erwachte ruhig. Vor der Luftwaffenbasis La Carlota waren noch die Zeichen der Auseinandersetzungen des Vortages zu sehen. Trümmer, Steine, Reste von Barrikaden und ausgebrannte Fahrzeuge. Militärs bezogen vor der Basis Stellung. Nur wenige Autos befuhren die Stadtautobahn.

Doch der Showdown um die Macht im Land ging weiter. Schon am frühen Morgen riefen die beiden Kontrahenten, Oppositionsführer Juan Guaidó und Staatschef Nicolás Maduro, ihre Anhänger zu Massenkundgebungen auf. Maduro twitterte einen Glückwunsch an die Arbeiterklasse des Landes, die in ihm immer einen „Präsidenten hat, der ihre Rechte gegen das Imperium und seine Lakaien“ verteidigen wird. Guaidó hatte sich schon im Morgengrauen über die sozialen Netzwerke an die Venezolaner gewandt: „Guten Morgen, heute geht es weiter“, schrieb er über Twitter. „Wir werden mit so viel Entschlossenheit wie nie weiter machen.“ Er rief seine Anhänger zum „größten Aufmarsch der Geschichte Venezuelas“ auf. Am Abend kam es schließlich zu Zusammenstößen zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten, die eine Schnellstraße in Caracas blockieren wollten.

Guaidós Plan scheiterte

Zuvor hatte Venezuela einen denkwürdigen Dienstag erlebt, an dessen Ende sich beide Protagonisten als Sieger sahen. „Der Tyrann versteckt sich aus Angst hinter den vier Wänden des Präsidentenpalastes“, sagte Oppositionsführer Juan Guaidó am Dienstagabend: „Nicolás Maduro hat weder die Unterstützung noch den Respekt der Streitkräfte und schon gar nicht den des Volkes“, ließ Guaidó in einer kurzen Videobotschaft wissen.

Anderthalb Stunden später war von einem verängstigten Machthaber aber nichts zu spüren, als sich Maduro aus dem Miraflores-Palast live auf allen TV-Kanälen an die Bevölkerung wandte. Er dozierte mit einer triumphalen Aura und sagte, mal wieder sei ein Putschversuch gegen ihn gescheitert. Und er sagte noch etwas, das nichts Gutes für Guaidó bedeutet: „Damit es Frieden geben kann, müssen wir Gerechtigkeit üben“, unterstrich Maduro und bezeichnete die Partei Guaidós, Voluntad Popular, als eine „terroristische Partei“.

Chaos und Gewalt

Guaidós Coup vom Dienstag sollte eigentlich Auftakt zum Sturz des chavistischen Machthabers sein – endete aber als Rohrkrepierer. Als es hell geworden war an diesem 30. April, erwachten die Venezolaner mit einer unerwarteten Nachricht. Guaidó und sein Mentor Leopoldo López standen seit 5.45 Uhr auf der Stadtautobahn Francisco Fajardo vor der Militärbasis La Carlota im Stadtzentrum von Caracas und riefen die Endphase der „Operation Freiheit“ aus. „Der Sturz des Regimes ist nicht mehr aufzuhalten“, versicherte der Oppositionsführer. Und als Beweis dafür hatte Guai-dó vor Morgengrauen mit ein paar Dutzend abtrünnigen Nationalgardisten die Oppositionsikone López aus dem Hausarrest befreit.

Es folgten Stunden des Chaos, der Gewalt und der Scharmützel zwischen Sicherheitskräften und vor allem jungen Oppositionellen. Nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen wurden bei den Zusammenstößen mindestens 109 Menschen verletzt, viele von ihnen durch Schrotkugeln. Ein Mann sei ums Leben gekommen, teilte die Konfliktbeobachtungsstelle mit. Die Nichtregierungsorganisation Foro Penal registrierte 119 Festnahmen bei Protesten im ganzen Land. Es waren die vielleicht gefährlichsten Stunden im langen Konflikt in dem südamerikanischen Land. Ein Bürgerkrieg, ein Kampf Militär gegen Militär war zu befürchten. Aber anders als von Guai-dó versprochen, liefen keine weiteren Militärs zur Opposition über. Und als es dunkel wurde, suchte López, der fünf Jahre Knast und Hausarrest in den Knochen hat, mit seiner Familie in der spanischen Botschaft Zuflucht. Am Mittwoch teilte die spanische Botschaft mit, López hätte kein Asyl in Spanien beantragt.

Auch nach drei Monaten der Selbstproklamation als legitimen Präsidenten, der Unterstützung von 54 Staaten und harten Wirtschaftssanktionen der USA, ist Guaidó noch immer auf der Straße, und Maduro sitzt nach wie vor im Miraflores-Palast. Das einst linke chavistische Regime, das seit mehr als 20 Jahren in Venezuela regiert, hat längeren Atem bewiesen, als ihm zugetraut wurde. „Hier werden wir bleiben, wir haben Nerven wie Stahl und üben maximale Umsicht“, versicherte Maduro.

Die Entwicklungen in Venezuela dominieren auch die Lateinamerika-Reise von Außenminister Heiko Maas (SPD). Bei seiner zweiten Station in Bogotá sagte Maas am Dienstagabend nach einem Treffen mit seinem kolumbianischen Amtskollegen Carlos Holmes Trujillo: „Es bleibt dabei, Juan Guaidó als Übergangspräsident zu unterstützen. Wir hoffen, dass das ein friedlicher Weg werden wird. Wir wissen, dass die Situation sensibel ist, nicht nur in Caracas, sondern im ganzen Land.“ Maas sagte vier Millionen Euro für humanitäre Hilfe zu, zusätzlich zu den bereitgestellten zehn Millionen. Viele Menschen haben sich in das Nachbarland geflüchtet.

Die Bevölkerung verliert das Vertrauen

Guaidó muss nun beweisen, dass er das Momentum noch auf seiner Seite hat. Die Bevölkerung verliert das Vertrauen in den Mann, der ein schnelles Ende des Maduro-Regimes versprochen hatte, als er sich am 23. Januar mit Unterstützung der USA zum Übergangspräsidenten erklärte.

Aber er ist seinem Ziel kein Stück näher gekommen. Und Guaidós Scheitern ist auch eine Niederlage für die USA und die Hardliner um Präsident Donald Trump. Washington unterstützt Guaidó und arbeitet an einem „Regimewechsel“. Sicherheitsberater John Bolton behauptete, dass sowohl Verteidigungsminister Padrino als auch der Vorsitzende des Obersten Gerichts (TSJ), Maikel Moreno, überzeugt seien, dass Maduro gehen müsse. US-Außenminister Mike Pompeo erhöhte den Druck auf Maduro und wollte am Mittwoch eine militärische Intervention in Venezuela nicht ausschließen. „Wenn es nötig sei“, sagte er, könnte man das erwägen. Er bevorzuge allerdings einen „friedlichen Übergang“.