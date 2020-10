USA wollen Sudan von Terror-Liste streichen

Von Schwäbische Zeitung

Artikel rund ums Kind gibt es beim Herbstbasar am Samstag, 19. September, in Uttenweiler. Der Basar findet von 9 bis 10.30 Uhr in der Turn- und Festhalle statt. Die Veranstalter haben ein Hygienekonzept erarbeitet, das ein paar Änderungen für den Einkauf mit sich bringt. Zum Schutz aller gilt: Einlass nur mit Mundschutz und Angabe der Kontaktdaten. Es kann immer nur eine begrenzte Anzahl an Personen in die Halle gelassen werden, dabei kann es gegebenenfalls zu Wartezeiten kommen.