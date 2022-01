USA schicken Gastanker nach Europa

Die USA prüfen im Fall eines russischen Angriffs auf die Ukraine zusätzliche Flüssigkeitsgas-Lieferungen nach Europa. Während die ersten zehn von bis zu 30 Schiffen mit Flüssigkeitsgas bereits Kurs auf europäische Terminals aufgenommen haben, kreuzt der Rest in internationalen Gewässern und könnte bei Bedarf Häfen in Europa anlaufen.

Parallel dazu ist die US-Regierung mit mehren Energiekonzernen im Austausch, wie bei einer Eskalation der Ukraine-Krise Versorgungsengpässe für ausbleibende Lieferungen aus Russland überbrückt werden könnten. Die Gespräche werden von dem für Energiesicherheit zuständigen Beamten im US-Außenministerium Amos Hochstein geführt.

Ein hoher Mitarbeiter des Ministeriums bestätigte der Nachrichtenagentur Reuters den Vorstoß. Im Einzelnen wollte die US-Regierung wissen, welche Kapazitäten bestehen, Exporte zu erhöhen und gegebenenfalls auf Wartungsarbeiten an den Produktionsstandorten zu verzichten.

Die Antwort fiel ernüchternd aus. Die Konzerne gaben dem Vernehmen nach zu erkennen, dass die globalen Reserven an Erdgas knapp seien. Es gebe nicht genügend Vorräte, den Ausfall eines großen Versorgers wie Russland kurzfristig zu ersetzen.

Die Staaten der Europäischen Union beziehen etwa ein Drittel ihres Erdgasbedarfs aus Russland. In Deutschland ist die Abhängigkeit mit rund der Hälfte noch höher als in den Nachbarländern. Zur Dimensionierung des Problems verweisen Analysten darauf, dass die rund fünf Millionen Kubikmeter Flüssiggas auf den US-Tankern gerade einmal ein Drittel des Bedarfs in Deutschland in einem Wintermonat deckten.

Das ist bei Weitem nicht genug, Engpässe zu vermeiden. Aber die Amerikaner stehen im Wort, im Falle eines Konflikts mehr zu tun. Russland muss damit rechnen, dass die USA die Lücke ausnutzen werden, die eine Lieferunterbrechung im Markt schüfe. Bereits heute sind die Amerikaner die größten Lieferanten von Flüssiggas weltweit.

Ein Angriff auf die Ukraine bedeutete mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit das Aus der gerade erst fertiggestellten Pipeline Nord Stream 2. Eine Inbetriebnahme des Projekts, das russische Gasfelder unter dem Meer mit deutschen Häfen verbindet, wäre politisch nicht mehr durchsetzbar.

US-Präsident Biden hat bereits angekündigt, er werde bei einer Eskaltion der Ukraine-Krise einen Sanktionsantrag des Vorsitzenden der Demokraten im Auswärtigen Ausschuss des Senats, Bob Menendez, unterstützen. Zumal Präsident Wladimir Putin selber den Beweis dafür liefert, dass er die Pipeline nicht nur als „privatwirtschaftliches Vorhaben“, sondern als geostrategisches Druckmittel benutzt.

Als problematisch macht sich jetzt die Abhängigkeit von den russischen Erdgasröhren bemerkbar: Bisher gibt es in Deutschland kein Flüssiggas-Terminal, bei dem die Schiffe mit der Energiehilfe aus den USA entladen werden könnten. Und bei dem am weitesten vorangeschrittenen Projekt, dem LNG-Terminal von Brunsbüttel bei Hamburg, stieg zum Jahresende der niederländische Hafenlogistiker Vopak als Partner aus. Schuld seien die hohen Auflagen, hieß es. Das Unternehmen schrieb mehr als elf Millionen Euro ab.

Vielleicht verbessert die in der Ukraine-Krise deutlich gewordene Abhängigkeit von billigem Gas aus Russland die Aussichten für das totgesagte Projekt. Denn irgendwo müssen die Flüssiggas-Tanker anlegen können – egal ob sie aus den USA, Norwegen oder Algerien kommen.