USA: Mehr als 13 Millionen bestätigte Corona-Infektionen

Immer mehr Kinder und Jugendliche stecken sich mit dem Corona Virus an, Schulen und Kindergärten sind in den letzten Tagen besonders betroffen. Darüber informiert das Gesundheitsamt in einer Pressemitteilung. Bis vor rund drei Wochen lag der Infektionsschwerpunkt bei Erwachsenen im jungen bis mittleren Alter, Zusammenhänge gab es vor allem in den Familien und an den Arbeitsplätzen. „Mittlerweile haben wir es mit einem diffusen Infektionsgeschehen zu tun, immer mehr Gemeinschaftseinrichtungen wie Schulen und Kindergärten sind betroffen“, ...