USA liefern der Ukraine mobile Raketenwerfer

Das Kürzel HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) steht für eine amerikanische Waffengattung, die es erlaubt, mehrere Artillerie-Geschosse in schneller Folge bis zu einer Reichweite von 70 Kilometern abzuschießen. Beim Einsatz von Spezialmunition können solche Systeme dank ihrer Satelliten gestützter GPS-Steuerung bis zu 300 Kilometer entfernte Ziele mit hoher Präzision treffen. Verglichen mit der Reichweite der bereits gelieferten amerikanischen Haubitzen vom Typ M777 verdreifachten die ukrainischen Streitkräfte mit der Standardmunition damit ihren Einsatzradius.

In einem Hintergrundgespräch mit Journalisten legte sich ein hoher Mitarbeiter der US-Regierung nicht fest, welches konkrete Modell des HIMARS-Systems geliefert werde. Nur soviel: die USA würden keine Geschosse liefern, die für den Beschuss von Zielen weit hinter der russischen Grenze eingesetzt werden könnten. „Diese Systeme werden von den Ukrainern eingesetzt, um russische Vorstöße auf ukrainisches Gebiet abzuwehren, aber sie werden nicht gegen Russland eingesetzt.“

Paket an modernen Waffen

Die seit April von der Ukraine geforderte Lieferung ist Teil eines Pakets an modernen Waffen, zu denen auch Hubschrauber, Radarsysteme, Haubitzen, taktische Fahrzeuge, Panzerabwehrwaffen vom Typ Javelin und Kommunikation-Ausrüstung gehören. Insgesamt hat der Kongress dafür 700 Millionen Dollar bereitgestellt.

US-Präsident Biden erläuterte in einem Gastbeitrag für die New York Times das Ziel der Waffenlieferungen. Er habe entschieden, „der Ukraine weiter entwickelte Raketensysteme und Munition bereitzustellen, die es ihr erlaubt, mit größerer Präzision wichtige Ziele auf dem Schlachtfeld in der Ukraine anzugreifen.“ Letztlich gehe es darum, dass Kiew „auf dem Schlachtfeld kämpfen und am Verhandlungstisch in der bestmöglichen Position sein kann“.

Russland reagiert mit Warnungen

Biden bekräftigte mit Blick auf die Lieferung der Raketenwerfer, was der hohe Regierungsmitarbeiter in dem Hintergrundgespräch mit Blick auf das HIMARS-System gesagt hatte. „Wir ermutigen oder ermöglichen es der Ukraine nicht, jenseits ihrer Grenzen zuzuschlagen.“

Der russische Außenminister Sergei Lawrow warnte, jegliche Waffenlieferungen, die russisches Territorium erreichen könnten, stellten „einen ernsthaften Schritt in Richtung einer nicht akzeptablen Eskalation“ dar. Wladimir Putin äußerte sich in einem 80-Minuten-Gespräch mit Bundeskanzler Olaf Scholz und dem französischen Präsidenten Emanuel Macron am Samstag ähnlich.