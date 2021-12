Urteilsverkündung im Prozess gegen Mesale Tolu in der Türkei vertagt

Im Prozess gegen die Journalistin Mesale Tolu von der „Schwäbischen Zeitung“ und weitere Angeklagte in der Türkei soll vorerst doch kein Urteil fallen.

„Wieder eine unerwartete Wendung im Prozess: Trotz Ankündigung, soll es heute nicht zu einer Urteilsverkündung kommen“, teilte Tolu am Freitag mit. Als Grund sei die Änderung des Gerichtsvorstands genannt worden.

Die Staatsanwaltschaft hatte Tolu und den anderen Angeklagten im Prozess in der ursprünglichen Anklageschrift unter anderem Mitgliedschaft in der linksextremen Marxistisch-Leninistischen Kommunistischen Partei MLKP sowie Propaganda vorgeworfen. Die MLKP gilt in der Türkei als Terrororganisation.

Der Prozess hatte auch international hohe Wellen geschlagen

In der vorangegangenen Verhandlung forderte die Staatsanwaltschaft dann Freispruch in allen Anklagepunkten für Tolu. Die Journalistin kurdischer Herkunft hatte in Istanbul unter anderen für die Nachrichtenagentur Etha gearbeitet, heute ist sie Redakteurin der „Schwäbischen Zeitung“.

Die Journalistin und ihr Ehemann sind bereits 2018 und 2019 nach Deutschland zurückgekehrt. Sie hatte vorher mehr als sieben Monate in türkischer Untersuchungshaft gesessen.

Der Prozess hatte auch international hohe Wellen geschlagen: Es kam zu Protesten, die eine Freilassung Tolus forderten, die Bundesregierung schaltete sich ein. Ähnlich erging es dem ebenfalls deutschen Reporter Deniz Yücel, der im Februar 2017 in Gewahrsam genommen wurde und mehr als ein Jahr in Haft war.