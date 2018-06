Urteil zum Messerangriff auf Altenas Bürgermeister erwartet

Von Stefanie Järkel

Ungenießbares Rindfleisch aus Südamerika, Tiefkühlenten auf dem blanken Fliesenboden, in Zeitungspapier verpackte Biskuitrollen – die Lebensmittelkontrolleure im Südwesten haben im vergangenen Jahr mehr als 30000 Verstöße gegen die Lebensmittelsicherheit registriert. 1221 Betriebe wurden deswegen umgehend geschlossen, wie Verbraucherminister Alexander Bonde (Grüne) am Mittwoch in Stuttgart erklärte.

Der Minister präsentierte den Jahresbericht 2012 zur Lebensmittelüberwachung.