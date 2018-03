Urteil nutzt vor allem dem IOC

Zugegeben: Es liegt nahe, das Urteil des Internationalen Sportgerichtshofs CAS, die lebenslangen Dopingsperren von 28 russischen Athleten aufzuheben, als „Schlag ins Gesicht des sauberen Sports“ zu bezeichnen.

Geäußert von DOSB-Chef Alfons Hörmann, in der Dopingfrage ansonsten recht differenziert argumentierend, ist diese Einschätzung aber blanker Hohn. Das Urteil ist schwer zu verdauen, aber es war erwartbar und – auch dies vermeintlich naheliegend – kein schwerer Schlag für die Bemühungen des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) im Anti-Doping-Kampf. Dafür hätte das IOC um seinen Präsidenten Thomas Bach sich nämlich wirklich um einen sauberen Sport bemühen müssen.

Der CAS hatte nicht darüber zu entscheiden, ob es in Russland rund um Olympia 2014 in Sotschi ein Dopingbetrugsprogramm gab. Wer außerhalb Russlands die Existenz des Staatsdopingsystems noch ernsthaft leugnet, glaubt vermutlich auch an Chemtrails. Sogar Bach haben die durch abertausende Dokumente und Zeugenaussagen umfassend dokumentierten Beweise von der Existenz dieser gigantischen Verschwörung überzeugt. Sie hatte neben der betrügerischen Leistungssteigerung der Athleten auch die Verschleierung des Betrugs zum Ziel.

Der CAS hatte jetzt über die Frage zu entscheiden, ob die Beweise für das Betrugssystem auch härteste Individualstrafen gegen niemals positiv getestete Athleten rechtfertigen. Doch negative Dopingproben waren ja das Ziel des Betrugssystems.

Versagt haben also nicht die Richter. Versagt hat das IOC mit seinem Dopingkontrollsystem. Versagt hat Thomas Bach mit seiner Schwarzen-Schaf-Politik, die statt des verdorbenen Systems nur die sündigen Sportler sanktionieren soll. Dabei hätte die Olympische Charta einen Olympia-Komplettausschluss Russlands hergegeben.

So aber nutzt das Urteil vor allem Russland – und dem IOC. Dessen Funktionäre nun sagen können, man selbst habe ja alles getan im Kampf gegen Doping, doch leider habe das Gericht nicht mitgespielt.