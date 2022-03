Unterwegs mit einem freiwilligen Helfer: In Lwiw mangelt es an Medikamenten und Lebensmitteln

Die Regale in der Großapotheke am Stadtrand von Lwiw leeren sich in rasendem Tempo. Die Apotheker greifen gezielt wie Roboterarme in einer Fabrik hier nach einer Pillenschachtel, dort nach einem Fläschchen oder einem Tablettenblister. Andere scannen pausenlos die Preise ab, während immer mehr Menschen den Raum der Apotheke füllen.

In Lwiw sind verletzte Kinder dringend auf Medikamente angewiesen

Draußen vor der Tür bilden die Wartenden eine Schlange. Sie wollen sich eindecken, mit allem, was sie für eine unbestimmte Zeit an Arzneimitteln benötigen. Der Stuttgarter Helfer Serkan Eren wird zu einer hinteren Kasse gelotst. Der 34-jährige Mitgründer der zivilen Hilfsorganisation Stelp will für 2000 Euro Medikamente kaufen.

Sie sollen an jene Ukrainer verteilt werden, die in einem anschwellenden Strom in überfüllten Zügen aus der Hauptstadt Kiew und anderen bombardierten Städten in Lwiw ankommen. Die westukrainische Großstadt gilt als vergleichsweise sicher, sie liegt 70 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt und damit in maximaler Entfernung zu den russischen Raketenbasen und Flughäfen.

Der Baptistenpastor Yaroslaw Nazarkeywitsch (links) schildert dem Stuttgarter Serkan Eren die Versorgungslage in Lwiw. (Foto: Cedric Rehman)

Ein Grenzübergang nach Polen befindet sich außerdem in der Nähe der Stadt. Nur die Straßen dorthin sind seit Tagen verstopft. „Aus Kiew kommen jetzt so viele Menschen mit den Zügen hierher. Darunter sind Kinder, und viele sind verletzt. Wir brauchen die Medikamente für sie“, berichtet Eren. Er hält den Rucksack mit Bündeln an Bargeld in Euro und der ukrainischen Währung Hrywnja in den Händen.

Immer weniger Nachschub aus anderen Landesteilen gelangt nach Lwiw

Die Apothekerin packt nur eine Handvoll Schachteln und Fläschchen in zwei kleine Pappkartons. Mehr könne sie beim besten Willen nicht herausgeben, meint sie. Die Lagerkammer sei leer. Eren verliert für eine Sekunde die Fassung. Er hat mehr als genügend Bares im seinem Rucksack. Aber die leeren Vorräte der Apotheke lassen sich mit keinem Geld der Welt auffüllen. Auch seine ukrainische Kontaktfrau Jelena Komissarowa ist den Tränen nahe.

Die Lwiwer Freiwillige hat den Deal mit der Apotheke eingefädelt. Davon hat sich der 34-Jährige einen beträchtlichen Vorrat an Medikamenten für die Geflüchteten aus dem umkämpften Kiew und anderen Landesteilen unter Beschuss versprochen. Sie spricht auf Eren ein, erklärt ihm, dass die Apotheken in Lwiw immer weniger über die von Geflüchteten verstopften oder von den Russen zerschossenen Straßen der Ukraine geliefert bekämen.

Eren beruhigt sie. „Ich weiß, dass ist nicht deine Schuld. Mir rennt nur die Zeit davon.“

Die Zeit ist ein limitierender Faktor für den deutschen Helfer und er ist nur einer von vielen im Krieg in der Ukraine. Eren brach am zweiten Tag nach dem Beginn der russischen Invasion mit zwei Lastern voller Hilfsgüter in Stuttgart auf. Jeder Laster hatte 2,5 Tonnen an Lebensmitteln, Decken, Medikamenten und Hygieneartikeln geladen. Der Konvoi erreichte in der Nacht den Grenzübergang vom polnischen Korczowa ins ukrainische Krakowez.

Die Laster scheitern an der Grenze zur Ukraine

Dann erwischte der erste Schock Eren: Die polnischen Grenzbeamten verweigerten den Lastwagen die Überfahrt. Ihnen zufolge fehlten Papiere für die Formalitäten. „Ich habe sie angebettelt, war den Tränen nahe. Da war nichts zu machen“, sagt der 34-Jährige. Er entschied sich, gemeinsam mit der Reporterin Sophia Maier von Stern-TV und einem Kameramann und einem Rucksack mit insgesamt 25 000 Euro die Reise in den Krieg ohne die Lastwagen fortzusetzen.

Die Laster kehrten stattdessen um und steuerten Aufnahmezentren für Ukrainer in Polen an. Immerhin kommen die Güter so den Menschen zugute, die bei ihrer Flucht vor den russischen Bomben und Raketen das Ziel Polen erreicht haben.

Ukrainische Soldaten fahren auf einem gepanzerten Mannschaftswagen einen verlassenen Boulevard in Kiew entlang. (Foto: Vadim Ghirda / DPA) Ein bewaffneter Mann steht während eines Luftangriffsalarms auf dem Maidan-Platz in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. (Foto: Vadim Ghirda / DPA) 1.3.2022: Aus Protest gegen den russischen Krieg in der Ukraine haben Diplomaten in Genf vor der Rede des russischen Außenministers Sergej Lawrow den Saal des UN-Menschenrechtsrats verlassen. An der vorab koordinierten Aktion waren die deutsche Botschafterin Katharina Stasch sowie Dutzende weitere Delegationen beteiligt. (Foto: Salvatore Di Nolfi / AFP) 1.3.2022: Ein ausgebrannter gepanzerten Personentransporter (APC) BTR-4 an einem Kontrollpunkt in der Stadt Browary außerhalb von Kiew. (Foto: GENYA SAVILOV) 1. März 2022: Ein Blick auf den Platz vor dem beschädigten örtlichen Rathaus von Charkiw, das durch Beschuss durch russische Truppen zerstört wurde. (Foto: SERGEY BOBOK / AFP) 28.2.2022: Dieses Foto zeigt eine Ansicht einer Schule unweit des Zentrums der ukrainischen Stadt Charkiw, etwa 50 km von der ukrainisch-russischen Grenze entfernt. (Foto: SERGEY BOBOK / AFP) 28.2.22: Ein Kiewer Einwohner und Freiwilliger bereitet einen rückwärtigen Posten mit Schützengräben und Kisten mit Molotow-Cocktails vor. (Foto: DAPHNE ROUSSEAU) 28.2.22: Kinder, die in einem Kiewer Kinderkrankenhaus behandelt werden, haben ihre Betten im Keller des Krankenhauses, der als Bunker genutzt wird, aufgestellt. (Foto: Aris Messinis/afp) 28.2.22 ein Krater nach einem Bombardement in den Außenbezirken von Kiew. (Foto: GENYA SAVILOV) 28.2.22: Kinder suchen im Keller der pädiatrischen Klinik in Kiew Schutz. (Foto: Aris Messinis) 28.2.22 Im Keller der pädiatrischen Klinik in Kiew hütet eine Frau ein Baby. (Foto: Aris Messinis) 28.02.2022, Ukraine, Lwiw: Ein ukrainisches Mädchen streichelt im Bahnhof ihre Katze, die sie in ihrem Mantel schützt. Der russische Militärangriff auf die Ukraine dauert den fünften Tag an und zwingt Hunderttausende Ukrainer und Ausländer in den Nachbarländern vor dem Krieg Zuflucht zu suchen. (Foto: Bernat Armangue) 28.2.22 Ein Freiwilliger hält Wache in einem Schützengraben. (Foto: DAPHNE ROUSSEAU) 28.02.2021: Der ukrainische Verteidigungsminister Oleksii Reznikov (2. v.l.) trifft am 28. Februar 2022 in der weißrussischen Region Gomel zu Gesprächen zwischen Delegationen aus der Ukraine und Russland nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine ein. (Foto: SERGEI KHOLODILIN) 28.02.2021 Trümmer eines ausgebrannten Militärlastwagens auf einer Straße in Kiew. (Foto: Efrem Lukatsky / DPA) 27.02. 2021: Dieses am 27. Februar 2022 veröffentlichte Maxar-Satellitenbild zeigt eine Nahaufnahme eines Aufmarsches gepanzerter Ausrüstung und russischer Bodentruppen in Iwankiw, Ukraine. (Foto: -) 27.02.2022, Ukraine, Mykolaivka: Ein gepanzertes Fahrzeug fährt außerhalb in der Region Donezk am Sonntag, 27. Februar 2022. Die Separatisten in der Region Donezk setzen nach eigenen Angaben die Mobilmachung aus. Die erforderliche Zahl der Gebiete sei inzwischen besetzt worden, sagte der Chef der selbst ernannten Volksrepublik, Puschilin, am Montag, 28.02.2022, im russischen Staatsfernsehen. (Foto: Uncredited) 28.02.2021 Ein Hochaus, das nach einem Raketenangriff beschädigt wurde. (Foto: Efrem Lukatsky / DPA) 28.02.2021 Ein ukrainischer Soldat sitzt nach einem Feuergefecht in Kiew verletzt auf dem Boden. (Foto: Emilio Morenatti / DPA) 28.02.2021: Ukrainische Soldaten beziehen Stellung in der Kiewer Innenstadt. (Foto: Emilio Morenatti / DPA) 28.02.2021: Ukrainische Feuerwehrleute in Zhukivtsi im Einsatz nach dem Absturz eines Transportflugzeugs des ukrainischen Militärs vom Typ Antonow An-26. (Foto: State Emergency Service Of Ukrai / DPA) 28.02.2021: Eine bewaffnete Zivilschützerin mit einem Kalaschnikow-Sturmgewehr in Charkiw. (Foto: Efrem Lukatsky / DPA) 27.02.2022, Ukraine, Charkiw: Ein ukrainischer Soldat inspiziert ein beschädigtes Militärfahrzeug. (Foto: Marienko Andrew) 27.02. 2022:- Soldaten der ukrainischen Streitkräfte patrouillieren am 27. Februar 2022 in der Kleinstadt Sewerodonezk in der Region Donezk. (Foto: ANATOLII STEPANOV) 27.02. 2022: Rauchschwaden über der Stadt Vasylkiv vor den Toren Kiews am 27. Februar 2022, nachdem russische Angriffe in der Nacht ein Öldepot getroffen hatten (Foto: Dimitar Dilkoff/afp) Eine Familie sitzt in einer U-Bahn-Station, die als Luftschutzbunker genutzt wird. (Foto: dpa) Bei schweren Angriffen russischer Truppen in der Ukraine ist ein Hochhaus in der Hauptstadt Kiew getroffen worden. (Foto: dpa) Rauch steigt am Morgen über dem Teil der ukrainischen Hauptstadt Kiew auf, der am rechten Ufer des Dnipro liegt. Russische Truppen haben den erwarteten Angriff auf die Ukraine gestartet und drangen in die Hauptstadt vor. (Foto: Ukrinform / DPA) Geflüchtete Menschen aus der Ukraine sind in der Veranstaltungshalle eines Hotels im rumänischen Siret untergebracht. Nach Schätzungen des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) sind bisher weit mehr als 100.000 Menschen aus der Ukraine in Nachbarländer geflüchtet. (Foto: Andreea Alexandru / DPA) Geflüchtete Menschen aus der Ukraine sitzen in der Veranstaltungshalle eines Hotels im rumänischen Siret. (Foto: Alexandru Dobre / DPA) Flüchtlinge, die vor dem Konflikt in der benachbarten Ukraine geflohen sind, gehen mit ihrem Gepäck eine Straße in Polen entlang. (Foto: Petr David Josek / DPA) Eine Frau weint, als sie ihr Wohnhaus betrachtet, das nach einem Raketenangriff beschädigt wurde. (Foto: Emilio Morenatti) Frauen aus der Ukraine warten am Bahnhof von Przemysl (Polen) auf ihren Weitertransport. Zahlreiche Ukrainer verlassen nach Militäraktionen Russlands auf Ukrainischem Staatsgebiet das Land. (Foto: Michael Kappeler) Ein ukrainischer Soldat trinkt Wasser in der Nähe von Granaten und Trümmern brennender Militärfahrzeuge. (Foto: Efrem Lukatsky) Ukrainische Truppen inspizieren den Ort nach einem russischen Luftangriff. Russische Truppen haben den erwarteten Angriff auf die Ukraine gestartet und drangen in die Hauptstadt vor. (Foto: Vadim Ghirda) Ein ukrainischer Soldat geht am 26.02.2022 an den Trümmern eines brennenden Militärlastwagens vorbei. Russische Truppen haben den erwarteten Angriff auf die Ukraine gestartet und drangen in die Hauptstadt vor. (Foto: Efrem Lukatsky) Ein Mann des Zivilschutzes sitzt an einem Kontrollpunkt hinter Autoreifen. Russische Truppen haben den erwarteten Angriff auf die Ukraine gestartet und drangen in die Hauptstadt vor. (Foto: Emilio Morenatti) Russische Truppen haben die Sperrzone um die havarierte Atomruine in Tschernobyl erobert. (Foto: Bryan Smith/dpa) 25.02.2022: Ukrainisches Militär räumt nach russischem Raketenbeschuss Trümmer von einer Straße in Kiew. (Foto: Sergei Supinsky / AFP) 25.02.2022: Ukrainische Soldaten sichern nach Kampfhandlungen der russischen Armee eine Straße in Kiew. (Foto: Sergei Supinsky / AFP) 25.02.2022: Ukrainische Soldaten am Morgen des 26. Februar 2022 nach Kämpfen mit der russischen Armee in Kiew. (Foto: Sergei Supinsky / AFP) Kiew: Menschen suchen Schutz in einer U-Bahn-Station in der ukrainischen Hauptstadt. Russische Truppen haben den erwarteten Angriff auf die Ukraine gestartet. (Foto: Lu Jinbo/dpa) Bewaffnete zivile Freiwillige stehen am 25. Februar 2022 auf einer Straße in Kiew bereit. (Foto: DANIEL LEAL/afp) Dieses Foto vom 24. Februar 2022 zeigt einen ukrainischen Schützenpanzer vom Typ BMP-2, der am Stadtrand von Kiew Wache steht. (Foto: DANIEL LEAL) Polen, Medyka: Eine Geflüchtete mit ihren Kindern aus der Ukraine warten nach ihrem Grenzübertritt von Schehyni in der Ukraine nach Medyka in Polen vor einem Bus, der sie zu einer Übergangsunterkunft bringt. Zahlreiche Ukrainer verlassen nach Militäraktionen Russlands auf Ukrainischem Staatsgebiet das Land. (Foto: Michael Kappeler) Armjansk: Das von der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Sputnik veröffentlichte Bild zeigt einen Buk-Raketenwerfer zur Flugabwehr in der Stadt im Norden der Krim. Russland hat am Donnerstag einen umfassenden Angriff auf die Ukraine gestartet und Städte und Stützpunkte mit Luftangriffen oder Granaten beschossen. (Foto: Konstantin Mihalchevskiy) Russische Raketenwerfer in Armjansk auf der Krim. Mit diesen Systemen greift Russland die Ukraine an. (Foto: Stringer) Menschen spenden am 25. Februar 2022 im Blutspendezentrum in der westukrainischen Stadt Lwiw Blut für die Armee. (Foto: YURIY DYACHYSHYN) Menschen verstecken sich in den frühen Morgenstunden des 25. Februar 2022 in einem Bunker in Kiew. (Foto: Sergei Chuzavkov/afp) Ein Polizeibeamter steht am 25. Februar 2022 vor einem beschädigten Wohnhaus in der Koshytsa-Straße, einem Vorort der ukrainischen Hauptstadt Kiew, wo angeblich eine Militärgranate eingeschlagen ist. - Die eindringenden russischen Streitkräfte drangen tief in die Ukraine ein, als tödliche Kämpfe die Außenbezirke von Kiew erreichten. Am frühen Freitag waren in der Hauptstadt Explosionen zu hören, die die belagerte Regierung als "schreckliche Raketeneinschläge" bezeichnete. (Foto: GENYA SAVILOV/afp) Ein Blick auf das Wrack eines nicht identifizierten Flugzeugs, das am 25. Februar 2022 in einem Wohngebiet in Kiew in ein Privathaus gestürzt ist. - Russische Streitkräfte erreichten am Freitag die Außenbezirke von Kiew, während der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskij sagte, die eindringenden Truppen hätten es auf Zivilisten abgesehen, und Explosionen in der belagerten Hauptstadt zu hören waren. (Foto: GENYA SAVILOV/afp) Ein Auto fährt an den Überresten einer Rakete in einem Wohngebiet in der ukrainischen Hauptstadt Kiew vorbei. (Foto: GENYA SAVILOV/afp) Eine Frau läuft vor Artilleriegeschützen auf Selbstfahrlafetten in Rostow/Russland nahe der ukrainischen Grenze. Von hier aus feuern die russischen Geschütze in die Ukraine. (Foto: Stringer) Feuerwehrleute am 25. Februar 2022 in einem beschädigten Wohngebäude in der Koshytsa-Straße, einem Vorort der ukrainischen Hauptstadt Kiew, wo angeblich eine Militärgranate einschlug. (Foto: GENYA SAVILOV / AFP) Am frühen Freitag waren in der Hauptstadt Explosionen zu hören, die die belagerte Regierung als "schreckliche Raketeneinschläge" bezeichnete. Die Explosionen in Kiew lösten einen zweiten Tag der Gewalt aus, nachdem der russische Präsident Wladimir Putin sich westlichen Warnungen widersetzt hatte, um eine umfassende Bodeninvasion und einen Luftangriff auszulösen, die schnell Dutzende von Menschenleben forderten und mindestens 100.000 Menschen vertrieben. (Foto: GENYA SAVILOV / AFP) Ukrainische Streitkräfte nehmen am Donnerstag Soldaten der selbsternannten Volksrepublik Lugansk fest. (Foto: ANATOLII STEPANOV / AFP) Feuerwehrleute löschen am Freitagmorgen einen Brand in einem beschädigten Wohnhaus in der Koshytsa-Straße, einem Vorort der ukrainischen Hauptstadt Kiew. (Foto: Handout / AFP) Der sechsjährige Svyatoslav spielt in Kiew mit seinem Tablet in einem öffentlichen Keller, der als Luftschutzkeller genutzt wird. (Foto: Emilio Morenatti / dpa) Flammen und Rauch steigen aus den Trümmern eines Privathauses nach russischem Beschuss außerhalb der ukrainischen Hauptstadt Kiew auf. (Foto: Efrem Lukatsky / dpa) Ukrainisches Militär macht in der Nähe von Luhansk mobil. (Foto: ANATOLII STEPANOV / AFP) Ukrainisches Militär sammelt sich in der Nähe von Luhansk. (Foto: ANATOLII STEPANOV) Soldaten der ukrainischen Armee sichern eine Straße im Westen der Hauptstadt Kiew. (Foto: DANIEL LEAL / AFP) Ukrainisches Militär sichert eine Zufahrtsstraße zum Regierungsviertel in Kiew. (Foto: Sergei Supinsky / AFP) Polizisten verhaften am Puschkin-Platz in Moskau einen Mann, der ein "No to war!"-Schild in die Höhe gehalten hatte. (Foto: Kirill Kudryavtsev / AFP) Separatisten in der Ostukraine hatten um militärischen Beistand Russlands gebeten. Ein durchschaubarer Schachzug, nachdem Putin am Tag zuvor die Unabhängigkeit der Provinzen anerkannt hatte. (Foto: Alexander Ryumin via www.imago-images.de / imago) Ukrainisches Militär in Kiew. (Foto: DANIEL LEAL) Feuerwehrleute versuchen, den Brand nach dem Angriff zu löschen. (Foto: Aris Messinis / AFP) Schwarzer Rauch steigt vom Gebäude eines Militärflughafens in Chuguyev in der Nähe von Charkiw auf. (Foto: Aris Messinis / AFP) Schwarzer Rauch steigt am 24. Februar 2022 von einem Militärflughafen in Chuguyev in der Nähe von Charkiw auf. (Foto: Aris Messinis / AFP) Trümmer und Teile einer eingeschlagenen Rakete in Kiew. (Foto: Sergei Supinsky / AFP) Menschen suchen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew Schutz in der U-Bahn-Station, während draußen Sirenenalarm vor Raketenbeschuss warnt. (Foto: DANIEL LEAL / AFP) Ein Raketenkörper blieb nach einem Beschuss am nördlichen Stadtrand von Charkiw in einer Straße stecken. (Foto: SERGEY BOBOK / AFP) Mehrere Menschen übertreten die Grenze von den Gebieten der Ostukraine, die von den Separatisten kontrolliert werden, nach Russland am Checkpoint in Avilo-Uspenka. (Foto: OLGA MALTSEVA/AFP) Auf den Straßen von Kiew sind militärische Fahrzeuge der Ukraine zu sehen. (Foto: DANIEL LEAL/AFP) Ukrainische Militärfahrzeuge in Kiew. (Foto: Stringer via www.imago-images.de) Ein Mann neben seinem zerstörten Haus in der ostukrainischen Stadt Chuguiv. (Foto: Aris Messinis/afp) Ukrainische Soldaten fahren in einem Militärfahrzeug am 24. Februar 2022. Russische Truppen haben am Donnerstag ihren erwarteten Angriff auf die Ukraine gestartet. (Foto: Sergei Grits) 24.02.2022, Ukraine, Kiew: Blick auf die Stadt Kiew. Der russische Präsident Putin hat am Donnerstag eine Militäroperation in der Ukraine angekündigt und andere Länder gewarnt, dass jeder Versuch, sich in die russische Aktion einzumischen, zu "Konsequenzen führen würde, die Sie noch nie gesehen haben." (Foto: Emilio Morenatti) Rauchwolken steigen in der Nähe des Flusses Dnjepr auf. Die russischen Truppen haben ihren erwarteten Angriff auf die Ukraine gestartet. (Foto: Mary Ostrovska / DPA) Ukrainische Sicherheitskräfte bewachen in Kiew die Reste eines russischen Marschflugkörpers. (Foto: afp) Menschen stehen vor den Resten eines Marschflugkörpers in Kiew. (Foto: afp) Russische gepanzerte Fahrzeuge werden auf einem Bahnhof in der Region Rostow am Don unweit der russisch-ukrainischen Grenze auf Bahnsteige verladen. (Foto: Uncredited / DPA) 1 von 1

Eren und die Journalisten bleiben über Stunden im Stau zwischen der Grenze und Lwiw stecken. Männer, die ihre Familien zur Grenze gebracht haben und nun per Gesetz verpflichtet sind, in den Krieg zurückzukehren, verstopfen die Straße. Sie erreichen Lwiw in den Morgenstunden.

Die Rezeptionisten schütteln in jedem Hotel nur den Kopf auf die Frage, ob es ein freies Zimmer gibt. Lwiw platzt aus allen Nähten, seitdem die Ukrainer aus anderen Landesteilen hierher flüchten. Ein Hotelier erbarmt sich schließlich. Er lässt die Deutschen auf dem Boden eines Konferenzraum übernachten. Am folgenden Tag finden Eren und seine Begleiter in Lwiw über ihre ukrainischen Kontakte ein freies Apartment.

Der Bahnhof in Lwiw quillt über vor geflüchteten Ukrainern

Der 34-Jährige sitzt am Steuer seines Autos und steckt nach dem für ihn enttäuschenden Einkauf in der Apotheke auf dem Weg ins Stadtzentrum schon wieder im Stau. Es scheint, als wäre die ganze Ukraine auf den Straßen. Ziellos, Hauptsache von einem Ort zum anderen. Der Stuttgarter ist unterwegs zum Bahnhof von Lwiw. Dort erwartet ihn das nächste Drama.

Tausende strömen von allen Seiten auf den im 19. Jahrhundert errichteten Prachtbau zu. Der Eingang saugt die Menschen ein und spuckt sie im Gedränge in der Wartehalle aus. In den Gängen zu den Gleisen sind die Flüchtenden noch dichter gedrängt. Es bilden sich Trauben vor den Treppen.

Manche schreien sich ihre Verzweiflung aus dem Leib. Menschen klettern oben von den Bahnsteigen über die Gleise. Eren greift einer alten Dame unter den Arm und hilft ihr hinüber. Eren denkt nach, wie er den Menschen am Bahnhof helfen kann. Sie erhalten in Zelten vor dem Gebäude schon Essen und Wasser. Er entscheidet sich, zunächst mit seinen ukrainischen Kontaktleuten zu sondieren, ob er hier noch unterstützen kann.

In Lwiw werden schon lange wichtige Güter gehamstert

Etwas später sitzt Eren einige Kilometer vom Lwiwer Bahnhof entfernt mit zwei baptistischen Pastoren im Konferenzraum der Gemeinde. Einer der Pastoren, Dmytri Kolesnyk, ist auch Stadtrat in Lwiw. Er schildert dem Stuttgarter Helfer, wie sich die Versorgungslage der Stadt Stunde um Stunde, Tag um Tag weiter zuspitzt.

„Die Ukraine kann sich wunderbar selbst versorgen. Aber jetzt sind alle Lieferketten im Land unterbrochen. Straßen sind zerstört oder die Transportlaster kommen im Stau nicht vom Fleck“, sagt der Pastor. Er schätzt, dass es in spätestens zehn Tagen Probleme bei der Nahrungsmittelversorgung geben könnte.

Eren will mit seinen 25 000 Euro Essen kaufen oder Matratzen für die Geflüchteten, die im Gemeindezentrum ein Obdach finden. Aber wie in der Apotheke bekommt er zur Antwort, dass die Vorräte der Supermärkte immer kleiner werden. „Wir können eine Bestellung aufgeben und dann hoffen, dass sie die Sachen auch liefern können“, erklärt Kolesnyk. Sein Pastorenkollege Yaroslaw Nazarkeywitsch fügt hinzu, dass die wichtigsten Güter schon lange gehamstert worden seien: Mehl, Zucker, Pflanzenöl – alles, was lange haltbar ist.

Ab 22 Uhr gilt eine Ausgangssperre in Lwiw

Als das Gespräch mit den Pastoren endet, ist es bereits dunkel geworden. Jeden Abend um 18 Uhr proben die Sirenen in Lwiw. Von 22 Uhr an gilt eine Ausgangssperre. Der 34-Jährige hat mit der Gemeinde verabredet, am nächsten Tag noch einen Versuch zu machen, Lebensmittel einzukaufen.

Er verbringt die letzten Stunden vor der Ausgangssperre in einem zum Helferstützpunkt umgewandelten Restaurant in der Altstadt von Lwiw. Ukrainische Freiwillige belegen in der Küche der Vinothek „Prag“ Sandwiches mit Käse und Wurst, die Eren gekauft hat. Der Helfer zieht Bilanz seiner ersten Tage in der Ukraine. „Das Problem sind die unterbrochenen Lieferketten im Land. Das macht es schwierig, vor Ort Hilfsgüter zu organisieren. Es ist einfach nicht genug da“, sagt er.

Er spricht von der Verantwortung der Europäer und der internationalen Gemeinschaft für die ukrainische Zivilbevölkerung. „Das waren jetzt die ersten chaotischen Tage in diesem Krieg. Wir brauchen dringend und sobald wie möglich einen humanitären Korridor von Polen in die Ukraine für die Helfer, damit die Laster mit den Hilfsgütern einfach über die Grenze rollen können.“

Am nächsten Morgen schickt Eren ein Foto. In der Nacht hat er über seine Kontakte zwei Familien aus Kiew vom Bahnhof zu seiner Wohnung gelotst. Sie haben zwei Neugeborene, eines ist vor einigen Tagen im Raketenhagel auf die ukrainische Hauptstadt auf die Welt gekommen.

Erens Plan ist es, die beiden Familien über die Grenze nach Polen und von dort nach Deutschland zu bringen. Außerdem ist es ihm gelungen, Lebensmittel für die Geflüchteten in der baptistischen Gemeinde in Lwiw aufzutreiben. Er hat für 7000 Euro Essen ausfindig gemacht.