Unterm Strich: Bakterien schreien olé

Wir haben eine gute und eine schlechte Nachricht zu vermelden. Die gute: Mexikos Botschafterin in Deutschland, Patricia Espinosa Cantellano, sowie der Präsident des mexikanischen Tequila-Regulierungsrates, Miguel Ángel Dominguez Morales, sind erleichtert. Beide durften sie einer hochprozentigen Zeremonie im Klärwerk von Hetlingen bei Hamburg beiwohnen. Die sah so aus: 25000 Liter Tequila sind ihrer finalen Bestimmung zugeführt worden, indem man sie in das Klärwerk geschüttet hat. Sie werden sich innerhalb von 24 Stunden in Gas verwandeln und auf diese Weise beachtliche 20000 Kilowattstunden Strom erzeugen. Christine Mesek, die Klärwerk-Chefin frohlockte dieserhalb: „Die Bakterien freuen sich heute und schreien Olé.“ Genau genommen hat es sich bei dem Tequila aber nicht um Tequila, sondern um gefälschten Tequila gehandelt. Der echte ist seit 1974 als Marke geschützt. Jede Fälschung macht alle echten Mexikaner fuchsteufelswild, und deshalb ist der Herr Tequila-Regulierungsratspräsident eigens aus Mexiko angereist, und deshalb hat auch Frau Botschafterin die Vernichtung höchstpersönlich überwacht.

Damit leiten wir zur schlechten Nachricht über. Die geht so: Man hätte mit diesem Getränk, welches beachtliche 65 Prozent Alkohol vorzuweisen hatte, vielen Bedürftigen eine große Freude machen können. Ein Tequila der Güteklasse B unterscheidet sich geschmacklich und in seiner Wirkung kaum von einem der Güteklasse A. Besser als der derzeit hektoliterweise gesoffene Glühwein wäre er allemal gewesen.