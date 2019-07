Unter Druck hat CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer nun doch ein Ministeramt übernommen – ein besonders schwieriges.

Ist es jene freche Form von Mut, die man auch gern Chuzpe nennt, oder ist es der Mut der Verzweiflung, der Annegret Kramp-Karrenbauer nach dem Verteidigungsministerium greifen ließ? Vieles spricht für letzteres.

Die CDU-Chefin hat nach einem guten Start immer mehr an Boden verloren. Sie ist durch manche Ungeschicklichkeit aufgefallen, von ihrem Karnevalsauftritt bis zu ihren Äußerungen zum YouTuber Rezo. Einzeln betrachtet, alles nichts Schlimmes, aber aneinandergereiht eben auch nichts Überzeugendes.

Sie wollte in den ersten Monaten nach innen in ihre Partei hineinwirken, doch es ist schwierig, zu überzeugen, wenn man nicht gleichzeitig in der Öffentlichkeit wahrnehmbar ist. Kramp-Karrenbauer, zu deren Stärken Klugheit und Besonnenheit gehören, hat zu viel zugehört und zu wenig selbst gesprochen, sie hat schlicht zu wenig Führung gezeigt, als dass sich die Anhänger hinter ihr sammeln würden. Die halten bereits in ganz andere Richtungen Ausschau, gleich ob nach Friedrich Merz, Jens Spahn, Armin Laschet oder auch Ralph Brinkhaus.

Derartig unter Druck stehend hat die CDU-Vorsitzende nun doch noch nach dem Regierungsamt gegriffen. Das Verteidigungsministerium gilt als Schleudersitz. Es hat mit Ausnahme von Peter Struck und einst Georg Leber eigentlich nie jemanden groß herauskommen lassen. Eher im Gegenteil. So kann hinter Kramp-Karrenbauers Schritt eigentlich nur das Kalkül stehen, dass sie mit einer sehr begrenzten Restlaufzeit der Großen Koalition rechnet. Drei oder vier Monate, in denen sie als jemand auftreten kann, der sich um die Belange der Soldaten kümmern will. In denen sie aber auch um die Welt reisen, im Kabinett sitzen und in der Öffentlichkeit als handelnde Person in Erscheinung treten kann.

Die Interessen der Bundeswehr sind wieder einmal in den Hintergrund gerückt. Auch Kramp-Karrenbauer geht es in erster Linie um ihre persönliche Karriereplanung. Aber das kennt die Truppe bereits – von Karl Theodor zu Guttenberg ebenso wie von Ursula von der Leyen.